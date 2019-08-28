Українським вчителям доплатять за роботу 1 вересня: що відомо

У 2019 році 1 вересня припадає на неділю. Тому робота у вихідний день українським вчителям повинна компенсуватись наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі в подвійному розмірі.

Як пояснили в Міністерстві освіти та науки, кожен навчальний заклад особисто вирішує, коли проводити свято першого дзвоника: або 1 вересня (в неділю), або 2 вересня (в понеділок), пише Профспілка працівників освіти.

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"Залучення працівників до роботи у вихідні дні провадиться за письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу. У таких випадках, компенсація за роботу у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі (ст.72 КЗпП)", – йдеться в повідомленні.

Тому Профспілка звертає увагу на дотримання законодавства про працю у випадку залучення працівників до роботи у вихідні дні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стала відома середня зарплата працівників Міністерства освіти.

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