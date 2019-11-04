Український викладач записав майже 1000 відеоуроків із фізики і виклав їх у мережу

Викладач Рішельєвського ліцею (Одеса) Павло Віктор створив для спеціалізованих фізико-математичних шкіл повний поглиблений курс фізики, до якого увійшли 473 відеоуроки, і виклав його на особистий YouTube-канал.

Усі записи, яких на каналі є 929, переглянули понад 15 млн разів. Загальна аудиторія уроків Віктора досягла майже 350 тис. підписників, пише AIN.UA (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Під публікаціями учні часто коментують і задають питання. Щоб переглянути їх і дати відповіді, вчитель щодня витрачає орієнтовно годину часу.

"Іноді діти в коментарях залишають такі питання, над якими потрібно добре подумати, перш ніж відповідати. Це надихає мене, тому що цікаві осмислені питання дають поживу для роздумів", – розповів Віктор.

Павло Віктор AIN.UA

Курс Павла Віктора дивляться не тільки його учні, як передбачалося спочатку, але й жителі Казахстану, Білорусі, Німеччини та інших країн.

"Що цікаво, якщо подивитися за віковими категоріями, серед глядачів найбільше не школярів, а студентів – молодих людей віком 18-24 років. Є й аудиторія старшого покоління. Мабуть, вчителі. Напевно, вони використовують це для підготовки до уроків", – поділився викладач.

Ідея транслювати заняття виникла спонтанно. Коли учні хворіли, вони просили Павла Андрійовича ввімкнути Skype, щоб віртуально бути присутніми в школі. Учитель погодився і провів кілька таких уроків. Потім у ліцеї було кілька карантинів. Тому Віктор почав пробувати знімати курс на відео і викладати в інтернет.

"Чому мені вдалося? Я просто вів уроки, я не йшов спеціально на студію, моїх відео не торкнувся монтажер. Це просто ефір. Це живий урок, і у глядачів виникає ефект присутності. До дошки виходять діти, спілкуються з викладачем, і виходить, що ти ще один учень у класі", – пояснив він.

Після успіху експерименту з трансляціями з фізики, адміністрація ліцею вирішила зайнятися розробкою курсів дистанційного навчання і з інших предметів. У навчальному закладі вже є Youtube-канали з уроками з української мови та математики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчитель із Харкова кардинально змінив підхід до навчання і почав використовувати ґаджети на уроках.

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