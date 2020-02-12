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Український школяр створив унікальну роборуку: у чому її користь

1.5т
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Одинадцятикласник Ілля Мельник з міста Славута Хмельницької області створив електронну руку, яка здатна вберегти життя солдатів.

Винахід школяра посів третє місце на конкурсі "Техно-Україна 2020", повідомило міське управління освіти у Facebook (щоб подивитися фото електронної руки, доскрольте до кінця сторінки).

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Руку можна встановлювати на робота для розмінування, оснащеного відеокамерами. Картинка з камер передається на екран, який встановлений у безпечному місці. За допомогою спеціальної рукавички сапер може дистанційно знешкодити міну або інший вибуховий пристрій, розповів школяр "ФАКТАМ".

"Виготовив електронну руку за допомогою 3D-принтера. Вона може використовуватися як військовими, так і цивільними. Скажімо, для виконання робіт в умовах хімічного забруднення –замість людини в небезпечну зону можна направити оснащеного моєю електронною рукою робота", – поділився Мельник.

Винахід Іллі Мельника

Винахід Іллі Мельника

fakty.ua

За його словами, прилад ще потрібно вдосконалити, щоб рука могла виконувати завдання, що вимагають високої точності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше школярка з Чернівців написала зворушливого листа військовому.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
Неймовірні винаходи школа
Місце
Україна Хмельницький
Тег
школа
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Это изобретение можно использовать при мытье панских туалетов))
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фил филька
фил филька
Pyankovsky Alexey, только руками - только хардкор))
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фил филька
фил филька
а где мальчик с картонными танками? его так долго пиарили а потом он исчез с радаров интернета - заприкалывали наверное)))
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
фил филька, в Польше на заработках.
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