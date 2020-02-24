Восьмикласник Ілія Рябко з Дніпра розробив сміттєвий контейнер, який дозволяє контролювати віддалено з комп'ютера чи смартфону вміст і наповненість баку.

Система не лише збирає інформацію, а й може будувати найкоротшу траєкторію руху сміттєвозу і вимірювати температуру вмісту, йдеться в сюжеті програми "Факти" на ICTV (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Якщо контейнер з відходами не повний, сміттєвозу їхати не треба. Тобто, це економить кошти. Розробка школяра посіла третє місце на конкурсі "Еко-Техно Україна 2020". Винаходом вже зацікавилися підприємці.

Собівартість розробки – від 200 до 400 гривень. За словами школяра, на сервері спеціального сайту є функція екстреного виклику в разі, якщо контейнер повністю заповнений або всередині лежить сміття з неприємним запахом. Над проєктом Ілія з кураторкою працювали три роки.

Український школяр розробив "розумний" смітник Відкритий

Винахід школяра з Дніпра shotam.info

"Для мене важливо, щоб винахід допоміг мінімально забруднювати навколишнє середовище. А якщо є можливість – то й зберігати енергоресурси", – розповіла кураторка Ольга Борисенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український школяр створив унікальну роборуку.

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