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Український школяр розробив "розумний" смітник

2.6т
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Восьмикласник Ілія Рябко з Дніпра розробив сміттєвий контейнер, який дозволяє контролювати віддалено з комп'ютера чи смартфону вміст і наповненість баку.

Система не лише збирає інформацію, а й може будувати найкоротшу траєкторію руху сміттєвозу і вимірювати температуру вмісту, йдеться в сюжеті програми "Факти" на ICTV (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Якщо контейнер з відходами не повний, сміттєвозу їхати не треба. Тобто, це економить кошти. Розробка школяра посіла третє місце на конкурсі "Еко-Техно Україна 2020". Винаходом вже зацікавилися підприємці.

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Собівартість розробки – від 200 до 400 гривень. За словами школяра, на сервері спеціального сайту є функція екстреного виклику в разі, якщо контейнер повністю заповнений або всередині лежить сміття з неприємним запахом. Над проєктом Ілія з кураторкою працювали три роки.

Український школяр розробив "розумний" смітник

Український школяр розробив "розумний" смітник

Відкритий

Винахід школяра з Дніпра

Винахід школяра з Дніпра

shotam.info

"Для мене важливо, щоб винахід допоміг мінімально забруднювати навколишнє середовище. А якщо є можливість – то й зберігати енергоресурси", – розповіла кураторка Ольга Борисенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український школяр створив унікальну роборуку.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
Неймовірні винаходи школа
Місце
Україна Дніпро
Тег
школа
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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
А сколько огурцов и кавунов в нём можно засолить на зиму? Жители Днепра интересуются.
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Илия Рябко - оно ещё с половой принадлежностью не определилось?
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Ку Алексей
Ку Алексей
А как поживает величайший украинский конструктор танков Ростик?
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