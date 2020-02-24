Восьмикласник Ілія Рябко з Дніпра розробив сміттєвий контейнер, який дозволяє контролювати віддалено з комп'ютера чи смартфону вміст і наповненість баку.
Система не лише збирає інформацію, а й може будувати найкоротшу траєкторію руху сміттєвозу і вимірювати температуру вмісту, йдеться в сюжеті програми "Факти" на ICTV (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).
Якщо контейнер з відходами не повний, сміттєвозу їхати не треба. Тобто, це економить кошти. Розробка школяра посіла третє місце на конкурсі "Еко-Техно Україна 2020". Винаходом вже зацікавилися підприємці.
Собівартість розробки – від 200 до 400 гривень. За словами школяра, на сервері спеціального сайту є функція екстреного виклику в разі, якщо контейнер повністю заповнений або всередині лежить сміття з неприємним запахом. Над проєктом Ілія з кураторкою працювали три роки.
Український школяр розробив "розумний" смітник
Відкритий
Винахід школяра з Дніпра
shotam.info
"Для мене важливо, щоб винахід допоміг мінімально забруднювати навколишнє середовище. А якщо є можливість – то й зберігати енергоресурси", – розповіла кураторка Ольга Борисенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український школяр створив унікальну роборуку.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Неймовірні винаходи" на сайті "OBOZREVATEL".