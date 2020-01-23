Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Український школяр через суд позбавив батька й мати батьківських прав і стягнув із них гроші

2.4т
Читати матеріал російською

У Хмельницькій області 15-річного хлопець через суд позбавив батька і матір батьківських прав щодо нього і стягнув з них аліменти на утримання.

Відповідне рішення Полонського районного суду оприлюднили на порталі "Судова влада України". Батьки повинні виплачувати підлітку 50 відсотків прожиткового мінімуму до досягнення ним повноліття, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Позивач вважає, що такі дії відповідачів свідчать про ухилення їх від виконання своїх батьківських обов'язків, тому є всі підстави для позбавлення їх батьківських прав і що таке позбавлення буде відповідати його інтересам, як дитини", – йдеться в рішенні суду.

Новини
За відмову від вакцинації у Польщі позбавляють батьківських прав: лікар-педіатр

За словами юнака, він від народження проживає із бабусею та дідусем. Батьки про нього не піклувалися, вони зловживають алкоголем. Слова хлопця в суді підтвердила його бабуся і наголосила, що онук соромиться батьків.

Відповідачі не виступали проти позбавлення їх батьківських прав. Тому суд задовольнив клопотання школяра, оскільки його претензії були повністю доведені.

Український школяр позбавив батька й мати батьківських прав

Український школяр позбавив батька й мати батьківських прав

Судебно-юридическая газета

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Львівщині покарали матір за шкільні прогули доньки.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Батьки і діти" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Батьки і діти
Місце
Україна Хмельницький
Теги
дитина аліменти конфлікт з батьками
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
5
Смішно
3
Цікаво
11
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
На этoм сaйте легко нaйти кpасивую дeвушку для секса в своем городе uasexworld.forumok.top
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0