Український школяр через суд позбавив батька й мати батьківських прав і стягнув із них гроші

У Хмельницькій області 15-річного хлопець через суд позбавив батька і матір батьківських прав щодо нього і стягнув з них аліменти на утримання.

Відповідне рішення Полонського районного суду оприлюднили на порталі "Судова влада України". Батьки повинні виплачувати підлітку 50 відсотків прожиткового мінімуму до досягнення ним повноліття, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Позивач вважає, що такі дії відповідачів свідчать про ухилення їх від виконання своїх батьківських обов'язків, тому є всі підстави для позбавлення їх батьківських прав і що таке позбавлення буде відповідати його інтересам, як дитини", – йдеться в рішенні суду.

За словами юнака, він від народження проживає із бабусею та дідусем. Батьки про нього не піклувалися, вони зловживають алкоголем. Слова хлопця в суді підтвердила його бабуся і наголосила, що онук соромиться батьків.

Відповідачі не виступали проти позбавлення їх батьківських прав. Тому суд задовольнив клопотання школяра, оскільки його претензії були повністю доведені.

Український школяр позбавив батька й мати батьківських прав Судебно-юридическая газета

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