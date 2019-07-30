Українські вступники можуть потрапити на вакантні бюджетні місця у вишах: що потрібно знати

До 9 серпня вступники мають додаткову можливість потрапити на вакантні місця бюджетної форми навчання у заклади вищої освіти.

Як повідомляє Освіта.ua, документи, які підтверджують право на переведення, потрібно подати не пізніше 6 серпня.

Така можливість з’явилась завдяки абітурієнтам, які за результатами вступної кампанії не скористалися правом вступу на рекомендовані бюджетні місця.

"Першочергове право переведення на такі місця мають пільгові категорії. Для них відкриті всі спеціальності для переведення. Якщо не знайдуться вступники з пільгової категорії, тоді місця розподіляться шляхом підтягування списків по широкому конкурсу", – йдеться в повідомленні.

Першою до переведення є група абітурієнтів, батьки яких – захисники України. У цих вступників не враховується конкурсний бал.

В інших пільговиків переведення залежить від конкурсного балу:

діти учасників антитерористичної операції;

ті, хто має інвалідність І, ІІ групи;

особи з інвалідністю віком до 18 років;

певні категорії дітей шахтарів;

біженці;

діти з багатодітних сімей.

Правом переведення на бюджет можуть скористатися, лише ті вступники, які попередньо були зараховані на контрактну форму навчання.

Вступ-2019 Слово і Діло

Як повідомляв OBOZREVATEL, вступ-2019 в Україні завершується і опублікована важлива інформація для абітурієнта.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!