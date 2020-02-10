Українські виші потрапили до списку найкращих університетів світу в 2020 році

Два київські, два харківські, один львівський та один сумський виші потрапили до авторитетного світового рейтингу кращих університетів світу, який склав QS World University Rankings.

До списку увійшло 1000 закладів вищої освіти. Так, 491 місце зайняв Харківський національний університет імені Каразіна, а 541-550 – Київський університет ім. Шевченка. Проте, порівняно з минулорічним рейтингом, виші погіршили свої показники – у 2019 році вони посіли 481 і 531-540 місця відповідно , пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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Натомість Харківський політехнічний університет покращив свої результати. У 2019 році виш зайняв 701-705 місця, а в 2020 році – 651-700. Також до світового рейтингу потрапили Київський політехнічний університет імені Сікорського (701-750), Сумський державний університет (701-750) та Національний університет "Львівська політехніка" (751-800).

Українські виші потрапили до списку найкращих університетів світу ye.ua

Слід зазначити, що очолив список Массачусетський технологічний інститут зі Сполучених Штатів. У першу трійку потрапили також й інші виші США – Стенфордський та Гарвардський університети.

Українські виші в світовому рейтингу Скріншот QS World University Rankings

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, що в Україні перевірять понад 50 вишів.

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