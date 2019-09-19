Українські виші потрапили до престижного світового рейтингу з працевлаштування випускників

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна та Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка увійшли в світовий рейтинг QS з працевлаштування випускників.
Виші зайняли 401-410 і 411-420 місця відповідно з тисячі університетів. Зазначається, що в 2017 році вони отримали такі ж місця, пише Сьогодні.
"Британська компанія Quacquarelli Symonds (QS) представила рейтинг, який аналізує взаємозв'язок між діяльністю вищих навчальних закладів і подальшим працевлаштуванням їх випускників", – йдеться в повідомленні.
Очолив список Массачусетський технологічний інститут зі Сполучених Штатів. У першу трійку потрапили й інші виші США – Стенфордський університет і Каліфорнійський університет в Лос-Анджелесі.
Укладачі рейтингу кращих вишів світу QS World University Rankings оцінюють університети за шістьма показниками: дослідницька діяльність, викладання, думка роботодавців і кар'єрний потенціал, кількість іноземних студентів і викладачів.
Випускники
Главком
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Маріуполі ректор вишу ввів суворе нововведення.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Освіта в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".