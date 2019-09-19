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Українські виші потрапили до престижного світового рейтингу з працевлаштування випускників

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Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна та Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка увійшли в світовий рейтинг QS з працевлаштування випускників.

Виші зайняли 401-410 і 411-420 місця відповідно з тисячі університетів. Зазначається, що в 2017 році вони отримали такі ж місця, пише Сьогодні.

"Британська компанія Quacquarelli Symonds (QS) представила рейтинг, який аналізує взаємозв'язок між діяльністю вищих навчальних закладів і подальшим працевлаштуванням їх випускників", – йдеться в повідомленні.

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Очолив список Массачусетський технологічний інститут зі Сполучених Штатів. У першу трійку потрапили й інші виші США – Стенфордський університет і Каліфорнійський університет в Лос-Анджелесі.

Укладачі рейтингу кращих вишів світу QS World University Rankings оцінюють університети за шістьма показниками: дослідницька діяльність, викладання, думка роботодавців і кар'єрний потенціал, кількість іноземних студентів і викладачів.

Випускники

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Маріуполі ректор вишу ввів суворе нововведення.

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
освіта Київський Національний університет імені Тараса Шевченка рейтинг
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CARGO 100
CARGO 100
Quacquarelli Symonds (QS)? Молодцы, я и не подумал, что они и диплом еще спрашивают при собеседование на должность уборщика. Много набрали?
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