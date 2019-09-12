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Українські студенти зможуть залишитись у Британії після закінчення навчання: подробиці

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повідомив, що іноземці зможуть залишатися і працювати в країні за студентською візою протягом двох років після завершення навчання в університеті.

Відповідну заяву опубліковано на сайті уряду. Джонсон вважає, що оголошені ним заходи продемонструють відкритість Британії для "найздібніших людей з усього світу для навчання і роботи", пише Капітал.

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Зміни стосуватимуться всіх іноземних студентів, у тому числі українців.

"Іноземні студенти вносять важливий економічний і культурний внесок в нашу країну", – заявив міністр освіти Гевін Вільямсон.

Зазначається, що вартість навчання на програмі бакалаврату становить від 16 до 20 тисяч фунтів на рік, в залежності від курсу і університету. Наприклад, отримання освіти лікаря обійдеться в понад 30 тисяч фунтів.

Навчання у Великобританії

Навчання у Великобританії

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Британії перед вступом до вишу ставитимуть дивні запитання.

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Місце
Великобританія
Тег
освіта
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