Українські студенти зможуть залишитись у Британії після закінчення навчання: подробиці

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повідомив, що іноземці зможуть залишатися і працювати в країні за студентською візою протягом двох років після завершення навчання в університеті.
Відповідну заяву опубліковано на сайті уряду. Джонсон вважає, що оголошені ним заходи продемонструють відкритість Британії для "найздібніших людей з усього світу для навчання і роботи", пише Капітал.
Зміни стосуватимуться всіх іноземних студентів, у тому числі українців.
"Іноземні студенти вносять важливий економічний і культурний внесок в нашу країну", – заявив міністр освіти Гевін Вільямсон.
Зазначається, що вартість навчання на програмі бакалаврату становить від 16 до 20 тисяч фунтів на рік, в залежності від курсу і університету. Наприклад, отримання освіти лікаря обійдеться в понад 30 тисяч фунтів.
Навчання у Великобританії
Бесплатка
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Британії перед вступом до вишу ставитимуть дивні запитання.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал