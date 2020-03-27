Українські студенти, які навчаються за кордоном, розповіли, що в їх університетах добре налагоджений формат дистанційного навчання і паніці ніхто не піддався.

Як йдеться в сюжеті Фактів ICTV, Анна Сіромаха, яка навчається в місті Мачерата в Італії, розповіла, що її виш перейшов на навчання онлайн. Тому вона виходить на вулицю тільки за продуктами раз на тиждень (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Нам, як іноземцям, захворіти дуже страшно. З українською страхівкою нами мало хто буде займатися, якщо захворіємо. У нас постійно їздить патруль і перевіряє, щоб ніхто не виходив на вулицю просто так. Якщо немає поважної причини – штраф 206 євро", – додала Сіромаха.

Українські студенти розповіли, як проходить навчання в іноземних вишах wworld.com.ua

Аліса Мала, яка навчається в місті Люцерн у Швейцарії, розповіла, що викладачі щоденно онлайн проводять лекції, а студенти надсилають групові та індивідуальні роботи на пошту. За її словами, у Швейцарії не такі суворі обмеження, як в Італії.

"Нам радять мінімально виходити на вулицю, але не забороняють", – розповіла студентка.

Киянка Наталія Соловйова встигла повернутися в Україну з навчання в Ірландії. В її університеті процес онлайн-навчання налагоджений добре. Тому їй нічого не завадить отримати диплом.

"У нас є можливість навчатися онлайн або парт-тайм. Тобто, частково ходити на лекції, а частково вчитися вдома. Тому для студентів карантин не був шоком", – відзначила Соловйова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у МОН повідомили, коли завершиться навчальний рік для студентів.

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