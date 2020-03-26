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Українські школярі заспівали пісню під час онлайн-уроку і підкорили мережу

1.2т
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Учні однієї з буковинських музичних шкіл заспівали пісню Миколи Мозгового "Мій рідний край" під час онлайн-уроку.

Ролик опублікував викладач Мирослав Гуцул на своїй Facebook-сторінці. На кадрах видно учнів віком від 10 до 14 років, які перебувають вдома, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на "АСС" (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

На тлі своїх кімнат хлопці грають на духових інструментах, а дівчина виконує пісню.

"Було метою зацікавити учнів до музики, до гри на духових інструментах. Сучасні діти – це діти новітніх комп'ютерних технологій, тому я вирішив зробити такий проєкт за допомогою інтернету. Дітям цікаво, сподіваюся, і глядачу", – розповів Гуцул.

Відео переглянули майже 6 500 разів. Користувачі соцмережі захоплювалися ідеєю викладача і тим, як діти виконали пісню.

Українські школярі заспівали пісню під час онлайн-уроку і підкорили мережу

Скріншот коментарів

Українські школярі заспівали пісню під час онлайн-уроку і підкорили мережу

Скріншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ВООЗ порадили нетипові "ліки" під час карантину.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
цікаво школярам школа
Місце
Україна Чернівці
Теги
викладач діти школа видео
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Так переможемо:))
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
ужас
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Моя Школа