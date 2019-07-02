Українські школярі з 1 вересня зможуть навчатися вдома: як це зробити

Для учнів України з 1 вересня стане доступна сімейна освіта. Щоб перевести дитину на домашнє навчання, необхідно написати заяву і принести в школу за місцем реєстрації.

Як повідомила державний експерт Директорату дошкільної та шкільної освіти МОН Олена Ліннік, батьки зможуть звертатись стосовно цього питання до керівництва закладу із першого навчального дня, пише Gazeta.ua.

"Індивідуальною є сімейна освіта, екстернат і педагогічний патронаж. Останнє передбачає супровід педагога від школи. Схожі між собою екстернат і сімейна освіта – це тільки консультації і оцінювання. Але різниця в тому, що на сімейну мають право всі, а на екстернат – винятковий перелік осіб", – розповіла Ліннік.

Якщо батьки вирішили перевести дитину на домашнє навчання, то вчителі повинні допомогти скласти навчальний план. Знання школяра оцінюватимуть наприкінці семестру.

Зазначається, що наразі в Україні 54 тисячі дітей навчаються вдома.

Навчання вдома Жіночий консорціум України

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні залишити учнів 1-8-х класів на другий рік навчання можна буде лише за згодою батьків чи законних представників дитини.

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