Українські школярі увійшли до топ-10 всесвітньої олімпіади з робототехніки

Українські школярі вибороли 10 місце серед 189 країн на олімпійських іграх FIRST Global Challenge із робототехніки, які пройшли у Дубаї (ОАЕ).

В Олімпіаді з робототехніки взяли участь: Олександр Плотницький, Віктор Жерноклеєв, Валентин Рибінський із Харкова та Юлія Шевченко з Києва. Українські діти побудували робота, який очищує океан від пластику, пише BBC.

Темою Олімпіади FIRST Global Challenge було очищення поверхні океану від пластику та інших матеріалів, які забруднюють довкілля.

"За допомогою робота вони повинні були збирати великі та маленькі кульки, які символізують сміття. Після шести виконаних місій українська збірна вирішила ризикнути і кардинально перебудувала робота. Акцент зробили на збиранні великих кульок", – йдеться в повідомленні.

Після цього робот став ефективнішим, що допомогло українцям набрати більшу кількість балів і ввійти до play-off Олімпіади з робототехніки.

Зазначається, що мета олімпіади FIRST Global Challenge – збільшити серед дітей знання з математики та інженерії. У 2018 році українська команда здобула перше місце на олімпіаді з робототехніки WRO-2018 у Таїланді.

FIRST Global Challenge 2019 Скріншот

Українські школярі вибороли 10 місце серед 189 країн на олімпійських іграх FIRST Global Challenge із робототехніки STEM-ШКОЛА INVENTOR

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські школярі привезли чотири медалі з Міжнародної олімпіади з хімії.

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