Українські школярі стали одними з кращих програмістів світу: подробиці

На 31-й Міжнародній учнівській олімпіаді з інформатики (IOI-2019 International Olympiad in Informatics), що проходила у Баку (Азейбарджан), українські школярі вибороли одну золоту, дві срібні та одну бронзову нагороди.

Як пише Інститут модернізації змісту освіти, українська команда складалась з учнів Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка. Готував школярів заслужений вчитель України Валентин Мельник (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

У результаті здобутих нагород Україна увійшла в топ-12 кращих збірн світу з інформатики.

Результати Міжнародної олімпіади stats.ioinformatics.org

"Одинадцятикласник Назарій Деньга виборов "золото" і має 14-е місце серед 335 учасників із 88 країн світу. Дуже добре виступили й інші троє наших олімпіадників: десятикласниця Софія Мельник та одинадцятикласник Андрій Куц здобули престижне "срібло", а "бронзу" отримав десятикласник Максим Зуб.

Українські школярі Інститут модернізації змісту освіти

Міжнародна учнівська олімпіада з інформатики Інститут модернізації змісту освіти

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські школярі привезли чотири медалі з Міжнародної олімпіади з хімії.

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