Українські школярі стали одними з кращих програмістів світу: подробиці

На 31-й Міжнародній учнівській олімпіаді з інформатики (IOI-2019 International Olympiad in Informatics), що проходила у Баку (Азейбарджан), українські школярі вибороли одну золоту, дві срібні та одну бронзову нагороди.
Як пише Інститут модернізації змісту освіти, українська команда складалась з учнів Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка. Готував школярів заслужений вчитель України Валентин Мельник (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).
У результаті здобутих нагород Україна увійшла в топ-12 кращих збірн світу з інформатики.
Результати Міжнародної олімпіади
stats.ioinformatics.org
"Одинадцятикласник Назарій Деньга виборов "золото" і має 14-е місце серед 335 учасників із 88 країн світу. Дуже добре виступили й інші троє наших олімпіадників: десятикласниця Софія Мельник та одинадцятикласник Андрій Куц здобули престижне "срібло", а "бронзу" отримав десятикласник Максим Зуб.
Українські школярі
Інститут модернізації змісту освіти
Міжнародна учнівська олімпіада з інформатики
Інститут модернізації змісту освіти
Як повідомляв OBOZREVATEL, українські школярі привезли чотири медалі з Міжнародної олімпіади з хімії.
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