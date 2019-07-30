Українські школярі привезли чотири медалі з Міжнародної олімпіади з хімії

Юні учасники української команди на Міжнародній учнівській олімпіаді з хімії здобули одне "золото", два "срібла" та "бронзу".

Як пише пресслужба Міністерства освіти та науки України, змагання проходили у Парижі (Франція) (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Загалом на олімпіаді змагалися близько 200 школярів з 75 країн світу. Вони демонстрували свої знання у практичному та теоретичному турах", – йдеться в повідомленні.

Кожен зі складу української команди посів призове місце. Так, учні вибороли такі медалі:

"золото" – Олександр Кудрик, учень ліцею № 100 “Поділ” (м. Київ);

"срібло" – Лідія Дубенська, учениця Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім.І. Франка;

"срібло" – Гордій Андрусів, учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім.І. Франка;

"бронза" – Анатолій Кузнєцов, учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім.І. Франка.

Українська команда ДНУ "Інституту модернізації змісту освіти"

Українська команда ДНУ "Інституту модернізації змісту освіти"

Як повідомляв OBOZREVATEL, юні українці здобули нагороди на міжнародній олімпіаді з математики.

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