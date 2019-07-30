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Українські школярі привезли чотири медалі з Міжнародної олімпіади з хімії

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Юні учасники української команди на Міжнародній учнівській олімпіаді з хімії здобули одне "золото", два "срібла" та "бронзу".

Як пише пресслужба Міністерства освіти та науки України, змагання проходили у Парижі (Франція) (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Загалом на олімпіаді змагалися близько 200 школярів з 75 країн світу. Вони демонстрували свої знання у практичному та теоретичному турах", – йдеться в повідомленні.

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Кожен зі складу української команди посів призове місце. Так, учні вибороли такі медалі:

  • "золото" – Олександр Кудрик, учень ліцею № 100 “Поділ” (м. Київ);

  • "срібло" – Лідія Дубенська, учениця Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім.І. Франка;

  • "срібло" – Гордій Андрусів, учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім.І. Франка;

  • "бронза" – Анатолій Кузнєцов, учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім.І. Франка.

Українська команда

Українська команда

ДНУ "Інституту модернізації змісту освіти"

Українська команда

Українська команда

ДНУ "Інституту модернізації змісту освіти"

Як повідомляв OBOZREVATEL, юні українці здобули нагороди на міжнародній олімпіаді з математики.

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Тема
школа
Місце
Україна
Теги
школа нагорода Міносвіти
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Молодцы украинцы. Но еще есть к чему стремиться.Во Франции четыре российских школьника завоевали золотые медали на международной химической олимпиаде. Вся сборная, таким образом, возвращается на Родину с наивысшими наградами соревнования.
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Serov Oleg
Serov Oleg
россияне-четыре золота...
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