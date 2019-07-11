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Українські школярі носитимуть світловідбиваючі жилети: як вони виглядають. Фото

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В Україні з 1 вересня діти 1-4 класів обов'язково носитимуть в темну пору доби спеціальні світловідбивні жилети, аби бути помітними для водіїв і учасників дорожнього руху.

Як повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, зразок спеціального одягу для дітей вже підготовлено, пише Урядовий портал (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

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"З 1 вересня, всі учні 1-4 класів мають бути із спецжилетами, які дадуть можливість дитині бути помітною в темну пору доби. Це ще одна наша ініціатива для дітей. Треба створити систему захисту для них. Питання безпеки на дорогах тут має важливе значення", – сказав Гройсман.

Зазначається, що жилети роздадуть кожній дитині безкоштовно.

Світловідбиваючі жилети

Світловідбиваючі жилети

Урядовий портал

Світловідбиваючі жилети

Світловідбиваючі жилети

Урядовий портал

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні ввели меморандум для вчителів, батьків та школярів.

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Тема
школа
Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
Теги
школа діти
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