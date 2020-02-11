Українські школярі можуть залишитися без підручників: названа причина

Учні 3-го класу Нової української школи можуть розпочати свій навчальний 2020-2021 рік без відповідної літератури, тому що конкурс підручників, який проводить Інститут модернізації змісту освіти, не є прозорим і справедливим.

Про це заявила ГС "Національна освітня асоціація" у зверненні до президента України Володимира Зеленського. Зазначається, що під час конкурсу експерти суб'єктивно і з порушенням чинних вимог законодавства відхилили близько десятка проєктів підручників для 3-го класу НУШ, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"За підручниками цих авторів навчаються сотні тисяч учнів. Оскарження в суді непрофесійних і необґрунтованих висновків експертизи призведе до зупинки конкурсу на невизначений термін і невчасної закупівлі шкільних підручників, через що понад 440 тисяч учнів НУШ не зможуть розпочати навчання", – написала Національна освітня асоціація на Facebook-сторінці.

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На їхню думку, реформа НУШ може призупинитися. Тому в зверненні педагоги просять президента допустити подані на конкурс проєкти підручників до наступного етапу конкурсу і надати можливість виключно вчителям-практикам вибирати навчальний матеріал.

Звернення до президента Facebook Національна освітня асоціація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, що в українському підручнику зі всесвітньої історії опинився Кіану Рівз.

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