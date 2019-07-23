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Українські школи і дитсадки підключать до нової онлайн-системи управління: що це означає

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У Києві презентували нову онлайн-систему під назвою Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту (АІКОМ) зі збору, зберігання, управління та використання освітніх даних.

АІКОМ зможе збирати статистику більше ніж 30 тисяч шкіл і дитячих садів по всій Україні. Метою системи є підвищення ефективності шкіл і поліпшення якості навчання, пише пресслужба Міністерства освіти і науки (щоб переглянути інфографіку, доскрольте до кінця сторінки).

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Зазначається, що збиратимуться такі дані: бюджет школи, витрати на одного учня, відвідуваність учнів, рівень оплати праці, оцінки ефективності та підвищення кваліфікації вчителів.

"Форми збору даних легко змінюються, їх передача в центральну базу здійснюватиметься з будь-якого комп’ютера, підключеного до Інтернету і не потребує спеціального програмного забезпечення. Наявність порталу відкритих даних дає змогу всім бажаючим бачити і опрацьовувати дані у вигляді графіків та звітів", – відзначили в МОН.

Уже в грудні 2019 року АІКОМ стане доступний в публічному режимі.

Нова система АІКОМ

Нова система АІКОМ

Пресслужба Міносвіти

Нова система АІКОМ

Нова система АІКОМ

Пресслужба Міносвіти

Нова система АІКОМ

Нова система АІКОМ

Пресслужба Міносвіти

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Теми
школа Освіта в Україні Реформа освіти
Місце
Україна
Теги
школа освіта Міносвіти
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