Українські фільми показуватимуть в школах: у чому суть

У навчальному процесі в школах використовуватимуть українські художні і документальні фільми. Це надасть можливість в цікавий спосіб ознайомлювати дітей з культурним продуктом.
Як пише Zaxid.net, відповідний меморандум підписали Міністерство освіти і науки та Міністерство культури після засідання уряду в середу, 17 липня.
"Використання українського продукту, який є дуже цікавим і якісним, в освітньому процесі буде мотивувати дітей. Також надасть можливість в цікавий спосіб ознайомлюватися як з культурним продуктом, так і отримувати користь в навчанні", – зазначила міністр освіти Лілія Гриневич, яку процитувала агенція "Інтерфакс-Україна".
Документом передбачено, що Міністерство культури передаватиме права на використання фільмів, які належать державі. Кінокартини та тизери до них будуть розміщувати на спеціальному електронному порталі, який буде в доступі для закладів освіти.
Наразі фільми "Захар Беркут" і "Ціна правди" вже отримали рекомендацію Міносвіти.
Захар Беркут
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