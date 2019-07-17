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Українські фільми показуватимуть в школах: у чому суть

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У навчальному процесі в школах використовуватимуть українські художні і документальні фільми. Це надасть можливість в цікавий спосіб ознайомлювати дітей з культурним продуктом.

Як пише Zaxid.net, відповідний меморандум підписали Міністерство освіти і науки та Міністерство культури після засідання уряду в середу, 17 липня.

"Використання українського продукту, який є дуже цікавим і якісним, в освітньому процесі буде мотивувати дітей. Також надасть можливість в цікавий спосіб ознайомлюватися як з культурним продуктом, так і отримувати користь в навчанні", – зазначила міністр освіти Лілія Гриневич, яку процитувала агенція "Інтерфакс-Україна".

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Документом передбачено, що Міністерство культури передаватиме права на використання фільмів, які належать державі. Кінокартини та тизери до них будуть розміщувати на спеціальному електронному порталі, який буде в доступі для закладів освіти.

Наразі фільми "Захар Беркут" і "Ціна правди" вже отримали рекомендацію Міносвіти.

Захар Беркут

Захар Беркут

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Теми
школа цікаво школярам
Особа
Лілія Гриневич
Місце
Україна
Теги
школа Міносвіти освіта Міністерство культури України фільм
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну , да в кинотеатрах никто не смотрит! Вот и приходиться заставлять детей смотреть ! Бедные детки!
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Махно Володимир
Махно Володимир
супер!
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Мир Миру
Мир Миру
Так і має бути :- )))
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