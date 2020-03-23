Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Українська вчителька вразила мережу постом про навчання під час карантину

2.7т
Читати матеріал російською

Українська вчителька Надія Азарова наголосила, що дитину варто підтримати під час карантину і бути з нею в цей складний період. А якщо буде потрібна перерва від навчання – то її варто влаштувати.

Як написала жінка на Facebook-сторінці, у великих містах школам легко організувати навчання онлайн, а в маленьких містах і селах є вчителі, які не мають потрібної техніки і досвіду викладання дистанційно.

"Є діти. Ці діти живуть добре, краще за нас. Більшість ніколи не голодувала і поняття не має про те, як виглядає справжня скрута. І раптом все змінюється. За тиждень, на очах. І то не вкладається у дитячий розум. І світ, здається, починає хитатись, а зверху ще кричать та щодня повчають через лінь і кривий почерк", – поділилась Азарова.

Українська вчителька вразила мережу постом про навчання під час карантину

Українська вчителька вразила мережу постом про навчання під час карантину

Credo

За її словами, вчитися потрібно. Але діти є різні: одні чудово справляються з поставленими завдання, а деякі починають злитись, стають агресивними, плачуть або замикаються у собі.

"Дитині може знадобитись час і підтримка, а останнє, що їй треба в такій ситуації це критика і рівний почерк. І тут вже доведеться обирати, що важливіше: вчасно вибігти з будинку, який руйнується, чи довго збиратись, аби виглядати при тому пристойно. І от я обираю бути більше мамою, ніж вчителькою. Обираю створити сину місце затишку серед всього цього хаосу", – додала Азарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська вчителька поділилася правилами роботи під час карантину.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
Карантин в Україні навчання школа
Місце
Україна
Теги
школа викладач діти
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
1
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Прям поразила? Чем? Набором бaнaльностей?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Моя Школа