Українська вчителька Надія Азарова наголосила, що дитину варто підтримати під час карантину і бути з нею в цей складний період. А якщо буде потрібна перерва від навчання – то її варто влаштувати.

Як написала жінка на Facebook-сторінці, у великих містах школам легко організувати навчання онлайн, а в маленьких містах і селах є вчителі, які не мають потрібної техніки і досвіду викладання дистанційно.

"Є діти. Ці діти живуть добре, краще за нас. Більшість ніколи не голодувала і поняття не має про те, як виглядає справжня скрута. І раптом все змінюється. За тиждень, на очах. І то не вкладається у дитячий розум. І світ, здається, починає хитатись, а зверху ще кричать та щодня повчають через лінь і кривий почерк", – поділилась Азарова.

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За її словами, вчитися потрібно. Але діти є різні: одні чудово справляються з поставленими завдання, а деякі починають злитись, стають агресивними, плачуть або замикаються у собі.

"Дитині може знадобитись час і підтримка, а останнє, що їй треба в такій ситуації це критика і рівний почерк. І тут вже доведеться обирати, що важливіше: вчасно вибігти з будинку, який руйнується, чи довго збиратись, аби виглядати при тому пристойно. І от я обираю бути більше мамою, ніж вчителькою. Обираю створити сину місце затишку серед всього цього хаосу", – додала Азарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська вчителька поділилася правилами роботи під час карантину.

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