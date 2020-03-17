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Українська вчителька поділилася правилами роботи під час карантину

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Учителька Хустської гімназії-інтернат (Закарпатська область) Олеся Калинич розповіла про правила організації дистанційної роботи під час карантину.

Як поділилась вона у своєму блозі, не одразу ідеї педагогині дали результат. Діти пізно прокидалися, а вночі вирішували робити домашнє завдання. Тому жінці доводилося відповідати на питання дітей і в 23:00, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Калинич послухала поради від колег і в результаті створила ефективний план дистанційної роботи. Вона почала з того, що:

  1. Створила папку "Карантин", яку розбила на класи.

  2. Для кожного класу завела електронний журнал з балами, а не оцінками (це стимулює більш серйозно ставитися до навчання).

  3. Розробила систему оцінювання. Кожен матиме можливість протягом карантину заробити 300-400 балів (залежно від класу). Якщо учень "назбирав" 200 балів, то він звільняється від підсумкової роботи.

  4. Вибрала спілкування і роботу на конкретних платформах.

  5. Кожен клас отримує на урок чітку інструкцію, в якій розписано, що конкретно вивчити з підручника, зошита-конструктора чи карток, законспектувати, створити; посилання на відповідні відеоуроки в інтернеті тощо.

  6. Також кожен клас отримує відеопояснення від вчителя.

Українська вчителька поділилася правилами роботи під час карантину

Українська вчителька поділилася правилами роботи під час карантину

Також Калинич зробила пільги для одинадцятикласників і вони можуть звертатися до неї з 8:00 до 20:00. Всі інші учні можуть щось запитувати тільки під час уроку. Слід зазначити, що виконувати завдання та надсилати його можна протягом доби.

"Я вчителька й повинна допомагати навчатися всім учням, а не окремим. Також мені потрібен час, щоб підготувати завдання для кожного класу. А ще вчитель – це професія, як і будь-яка інша, має визначені години, тобто в мене є і робочий час, і особистий", – додала Калинич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчителька вигадала оригінальний спосіб, як перевірити, чи дитина помила руки.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
Карантин в Україні школа
Місце
Україна Ужгород
Теги
карантин діти школа викладач
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