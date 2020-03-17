Учителька Хустської гімназії-інтернат (Закарпатська область) Олеся Калинич розповіла про правила організації дистанційної роботи під час карантину.

Як поділилась вона у своєму блозі, не одразу ідеї педагогині дали результат. Діти пізно прокидалися, а вночі вирішували робити домашнє завдання. Тому жінці доводилося відповідати на питання дітей і в 23:00, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Калинич послухала поради від колег і в результаті створила ефективний план дистанційної роботи. Вона почала з того, що:

Створила папку "Карантин", яку розбила на класи. Для кожного класу завела електронний журнал з балами, а не оцінками (це стимулює більш серйозно ставитися до навчання). Розробила систему оцінювання. Кожен матиме можливість протягом карантину заробити 300-400 балів (залежно від класу). Якщо учень "назбирав" 200 балів, то він звільняється від підсумкової роботи. Вибрала спілкування і роботу на конкретних платформах. Кожен клас отримує на урок чітку інструкцію, в якій розписано, що конкретно вивчити з підручника, зошита-конструктора чи карток, законспектувати, створити; посилання на відповідні відеоуроки в інтернеті тощо. Також кожен клас отримує відеопояснення від вчителя.

Українська вчителька поділилася правилами роботи під час карантину

Також Калинич зробила пільги для одинадцятикласників і вони можуть звертатися до неї з 8:00 до 20:00. Всі інші учні можуть щось запитувати тільки під час уроку. Слід зазначити, що виконувати завдання та надсилати його можна протягом доби.

"Я вчителька й повинна допомагати навчатися всім учням, а не окремим. Також мені потрібен час, щоб підготувати завдання для кожного класу. А ще вчитель – це професія, як і будь-яка інша, має визначені години, тобто в мене є і робочий час, і особистий", – додала Калинич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчителька вигадала оригінальний спосіб, як перевірити, чи дитина помила руки.

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