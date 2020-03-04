Студентка Запорізького національного університету Анастасія Лоцман розробила прилад для реабілітації після інсульту.

Дівчина перемогла у Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного напрямку, повідомили у Департаменті освіти та науки Запорізької ОДА.

Прилад дозволить активізувати рухову активність кінцівок за рахунок фізичних вправ з паралітичною рукою або ногою, а також відновити мовлення і роботу артикуляційних м’язів. Дівчина не планує зупинятися на початому і займається розробкою нових ідей.

Прилад для людей, які пережили інсульт zoda.gov.ua

Запорізький вчений Григорій Чаусовський відзначив, що прилад є унікальним для України. Його вартість складає близько 100 грн, але він дозволяє активізувати реабілітаційний процес хворих загальнодоступними прийомами. На цей час прилад знаходиться на стадії патентування.

Українська студентка розробила прилад для людей, які пережили інсульт zoda.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український студент створив прилад для незрячих.

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