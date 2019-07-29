Українська школярка придумала метод утилізації поліетилену. Відео

Школярка з Маріуполя (Донецька область) Катерина Малкіна, виявила новий вид утилізації пластику – вона знайшла личинок комах, які здатні поїдати поліетилен.

Старшокласниця провела дослідження, після якого зробила висновок, що пластик переробляти можуть живі організми. Цю важливу місію виконують личинки молі, йдеться в сюжеті "Рубрики" (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

За один день 100 комах переробляють більше 1,7 грама пластику – в матеріальному еквіваленті це один поліетиленовий пакет з магазину. За цей метод дівчина отримала золото на міжнародній олімпіаді геніїв в США, на науковому конкурсі в Бразилії, а також срібло на Всесвітній олімпіаді в Нідерландах.

"Все почалось з того, що ми з родиною їхали з Лівого Берегу (мікрорайон Маріуполя) і був відчутний неприродній запах. Це підпалили сміття, листя і пластик", – розповіла Малкіна.

Сенсаційне відкриття доводить, що людству немає потреби чекати 200-300 років для переробки пластику. Досить на місця звалищ запустити велику кількість личинок молі.

Катерина Малкіна WoMo.ua

Дівчина закликає кожного, мінімізувати вживання пластика, хоча б відмовою від поліетиленових пакетів в магазині і пластикових пляшок. За її словами, екологічна ситуація на планеті залежить від кожного з нас.

Завдяки старанням української діаспори, на даний момент Малкіна навчається в Канаді.

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