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Російська школярка народила дитину у 13 років: зворушлива історія

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Школярка Поліна завагітніла у 13 років, а її бойфренд запропонував позбутися дитини. Проте дівчина дуже хотіла стати матір'ю і народила дочку. Зараз маленькій Уляні вже майже 2 роки.

Як пише "Пошепки", батьки Поліни кілька років тому розлучилися, і дівчина вирішила залишитися з батьком. Тому їй вдалося майже до восьмого місяця приховувати вагітність. При зустрічі з мамою школярка намагалася вдягати на себе більше одягу. Але мама все одно побачила її живіт (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Школярка Поліна

Школярка Поліна

https://poshepky.com

"Я вдягала великий одяг, втягувала живіт, імітувала місячні. Тато за цим не особливо слідкував. Просто питав "є?" Я говорила "так". А мама одного разу сказала лягти на ліжко. Я лягла, і вона доторкалася до мого живота (дитина в цей час рухалася). Мама з шоком сказала: "Ти вагітна". Я розревілася, розгубилася, говорила, що це не так. Але потім в усьому зізналася", – розповіла Поліна.

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Батько дитини постійно говорив своїм друзям, щоб вони принижували її. Він хотів, щоб Поліну довели і в неї б трапився викидень. Коли його викликали в поліцію, він сказав: "Це не моя дитина, вона її нагуляла".

Дочка Уляна

Дочка Уляна

https://poshepky.com

За словами Поліни, у першому триместрі вона не помітила майже, що завагітніла. А у другому вже стало все зрозуміло. Помітно збільшилися груди і боліли. А потім почалися рухи в животі і дівчина зрозуміла – не пронесло. А про пологи Поліна згадує з жахом.

"У мене дико заболів живіт, я зігнулася і дихала. Мама відразу зрозуміла, що я почала народжувати. Кожну перейму я намагалася продихати, але потім у мене просто не залишилося сил. Сказати, що було боляче – це нічого не сказати. Терпіла перейми 12 годин. Потім з'ясувалося, що мені поставили неправильно анестезію, і вона не допомогла", – розповіла молода мама.

Мама Поліни

Мама Поліни

https://poshepky.com

За наполяганням поліції, Уляні зробили тест на ДНК і він з точністю 99,9% підтвердив батьківство колишнього хлопця Поліни.

Дівчина народила під час літніх канікул, а 1 вересня їй треба було йти у 8 клас. Тому Поліну перевели на індивідуальний графік навчання – по 3-4 уроки на день. Дитину їй довелося віддати у приватний дитячий садок, і таким чином школярка довчилась до 9-го класу.

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"Ми прокидаємося о 7-й годині і збираємося у садок. Дочка грається у садку, а я в цей час у школі. Увечері доньку забираю, і ми починаємо робити справи (їсти, дивимося мультики, купаємося і лягаємо спатки", – описала свій день молода мама.

Поліна мріє вступити до коледжу і отримати професію перукаря. Крім того, дівчина почала заробляти у мережі – вона веде свій блог, в якому відверто розповідає, як змінилося її життя після народження доньки.

Поліна та її дитина

Поліна та її дитина

https://poshepky.com

"Я стала відповідальною. Я розумію, що зараз повинна поставити на ноги свою дитину. Зараз я думаю вже не як 15-річна дівчинка, а як справжня матуся. Я не шкодую, що стала мамою так рано. Було добре, а буде ще краще. Я доб'юся всього, чого хочу", – додала дівчина.

Дівчинка Уляна

Дівчинка Уляна

https://poshepky.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо життєво необхідні продукти для вагітних.

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Тема
школа
Місце
Україна
Теги
школа вагітність Новини Росії
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Один плюс - однокласники начнут пользоваться презервативами.
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Qurd Boz
Qurd Boz
Schastye tebe, malıshka !
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