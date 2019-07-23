"Українська школа виховує дезертирів!" В мережі розгорівся гучний скандал навколо Гриневич

У соціальній мережі міністра освіти та науки України Лілію Гриневич звинуватили в антипатріотизмі. Зазначається, що саме через неправильне виховання у школі багато українців уникаоють військової служби.

Обвинувачення в бік Міністерства освіти та науки оприлюднили у Facebook-спільноті "Брати Капранови".

"Молодь, що "відкосила" від призову цього року, до того протягом 4-5 років навчалася у школі за програмами, методиками та рекомендаціями МОН і Гриневич. Які ж це рекомендації, якщо більшість хлопців тікають від повісток? Які ж це програми, якщо випускникам плювати на Україну? Українська школа виховує дезертирів", – йдеться в повідомленні.

У дописі йде мова, що у вихованні школярів бере участь не лише МОН, але відомство опікується ними найбільше.

Натомість в коментарях користувачі соцмережі розділились: одні підтримують, інші – не розділяють позицію Братів Капранових.

"Прошу не забувати, що в цих юнаків є ще і батьки, окрім школи!

Досить примітивний та поверхневий погляд на проблему.

Підтримую, бо за неї вилучили з програми твори Шевченка і Франка, що виховують патріотизм", – пишуть користувачі.

Коментарі під дописом Скріншот

Коментарі під дописом Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриневич звинуватила у зраді вчителів на Закарпатті.

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