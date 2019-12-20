Українська мова ні до чого: скандал із вчителькою у Львові отримав продовження

У приватній загальноосвітній школі в Львові під гаслом "Школа вільних та небайдужих" розповіли нові подробиці скандалу зі звільненням вчительки "через пропаганду української мови" серед переселенців.

Там зізналися, що після пережитого вирішили навіть започаткувати нові уроки, на який учням розповідатимуть, як розпізнавати інформаційні фейки. Докладно історію описав у блозі на Zaxid.net підприємець і співвласник Холдингу емоцій "!FEST", що заснував цей навчальний заклад, Юрко Назарук.

За його словами, після того, як скандал набув розголосу, педагогиня не розгубилася і одразу взялася писати десятки повідомлень у соцмрежах про те, що в самому центрі міста Львова її звільнили за те, що вона активно навчала та пропагувала українську мову та виправляла дітей, котрі розмовляли суржиком. І нібито через те її й звільнили, "що в класі є діти "данєцкіх", котрі пролобіювали це звільнення".

У Львові вчительку звільнили "через пропаганду української мови"

"Я здивувався, проте не сприйняв цього серйозно. Розуміючи, що вчителька пішла ва-банк – і таки справді має проблеми із психікою та адекватністю… Ми написали свою позицію, де пояснили ситуацію, причини та попередили інші заклади освіти, аби були обережними – бо мовник таки справді сильний і місцями небезпечний", – зазначив Назарук.

Також додав, історія миттю поширилася незліченими соцспільнотами, які відстоюють права української мови.

"А на нашу позицію уже не надто хто звертав увагу – вимагали фактів. Тисячі перепостів підняли неймовірну хвилю обурення та хейтерства, банальної людської злості, яка нарешті знайшла магніт, куди вихлюпнутися", – зізнався він.

Назарук додав, ця історія фактично паралізувала менеджмент школи на певний період. Адже щохвилини хтось писав чи дзвонив із вимогою пояснити: як вони посміли так вчинити. Водночас вчителька раптом одразу взялася "чи не щогодини зі всіх сторін виправляти та приписувати свій пост".

Скандальна вчителька Іванна Ружан Facebook/Ivanna Ryzhan

А згодом до школи стали навідуватися різні об’єднання атовців, активістів. Також почали масово приходити погрози працівникам.

"На нас йшли майже з вилами та колесами – і уявіть, яке було їхнє розчарування, коли вони потрапляли в нашу школу. Очевидно, що в класі тої вчительки не було жодного з переселенців, і данєцкіх теж. Вони виходили й одразу писали повідомлення: "Не поширюйте фейк!" – додав Назарук.

Однак, переконаний він, найголовніше те, що такого б не трапилося б, якби медіа були професійними і просто перевіряли б брехню, а їм довіряли б люди.

Тож, зізнався, ця історія стала для нього неймовірною мотивацією зробити так, щоб діти в школі розуміли: єдина їхня зброя – це критичне мислення та здоровий глузд. Крім цього, після всього пережитого вони зробили свої висновки й вирішили започаткувати в школі уроки, присвячені фейкам і їхнім небезпекам.

"Ми пояснюватимемо дітям, що буває, коли хтось думає замість них. І я дуже закликаю всі інші школи звернути на це увагу та включити це у свої навчальні програми, щоб готувати дітей до реального життя", – підсумував Назарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Народний депутат від президентської фракції "Слуга народу" Максим Бужанський осоромився внесенням до парламенту законопроєкту про скасування закону №5670-д про українську мову. Він заявив, що документ нібито дискримінує російськомовних.

Також Бужанський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким запропонував відстрочити перехід російськомовних шкіл на українську мову.

Скандальний "слуга народу" не раз виступав із критикою подій на Майдані у 2014 році, звинувачуючи учасників протестів у "вбивстві України". Крім цього, він зізнався, що протягом десяти років голосував за Партію регіонів.

"Слуга народу" відзначився ще й тим, що заявив про нерозуміння суті Дня пам'яті і примирення 8 травня, а всіх, хто проголосує за скасування святкування 9 травня, назвав "дебілами".

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