Українська фірма заробила мільйони на отруті для школярів

Організована злочинна група займалась постачанням в школи Миколаєва небезпечних для здоров'я і неякісних продуктів: вершкового масла і сиру.

Молочна продукція містила значну кількість жирних кислот, що можуть спровокувати ряд захворювання. Учасникам ОПГ повідомлено про підозру, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Злочинці видавали підроблені офіційні документи – видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні, що дозволило безперешкодно постачати до навчальних закладів неякісну продукцію під виглядом вершкового масла і сиру на суму майже 3 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Також повідомлено про підозру екскерівнику комунального підприємства, який допустив постачання понад 15 тонн неякісної молочної продукції до шкіл Миколаєва. ОПГ завдала збитків місцевому бюджету на понад 2,2 млн грн.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше миколаївські чиновники нажилися на школярах і вкрали 15 млн грн.

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