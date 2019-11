Україно-білоруський кліп про булінг ЛГБТ-школярів зворушив весь світ

Кліп Clouds україно-білоруського виробництва на пісню гурту Shuma про ЛГБТ-дітей, які піддаються булінгу в школі, потрапив у шортлист американських кінофестивалів BLOW UP FILM FEST і San Franciscoʼs Another Hole in the Head Film Festival.

Також кліп отримав бронзу на Berlin Music Video Awards Clouds і ADC Awards, пише OBOZREVATEL з посиланням на TheБабель (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Сюжет відео заснований на біографічній історії трансґендерної дівчини Валерії Шендери з Мінська (Білорусь). Сценарій написав креативний директор українського фонду TABASCO Олександр Смірнов, режисеркою виступила Анна Бурячкова.

"Ми визнаємо, що проблема існує, і закликаємо боротися зі знущанням над ЛГБТ-дітьми. Школа має бути безпечною для них, а вчителі зобов'язані ефективно реагувати на всі спроби інших заподіяти такому учневі шкоду", – розповів Смірнов.

За його словами, ані в український, ані в білоруський телеефір кліп поки не потрапив.

Кліп Clouds Скриншот відео

