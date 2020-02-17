Україні на замітку: школи Китаю вдалися до хитрощів через коронавірус

У школах Китаю розпочали онлайн-курси через те, що початок нового навчального семестру відклали на невизначений термін у зв'язку зі спалахом коронавірусу.
Початкові та середні навчальні заклади зобов’язані гарантувати освітні онлайн-програми 180 млн учням, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Xinhua.
14-річна школярка Чжан Цзікін, яка проживає в Пекіні розповіла, що свій перший день онлайн-навчання розпочала 17 лютого о 8:00 вдома.
"Кожному вчителю було потрібно 15 хвилин, щоб проінформувати нас про те, як навчатись онлайн. Завдання були надані", – поділилася учениця.
Щоденний графік курсу середньої школи може тривати з 7:30 до 17:00 з перервами для самонавчання, вправами для очей та класними зустрічами. На півдні китайського столичного міста Гуанчжоу навчальна програма онлайн-занять охоплює фізичні вправи, читання, протиепідемічну, естетичну освіту, а також математику, науку та англійську мову. Кожен урок триває не більше 15 хвилин.
Розпочали весняний семестр в онлайн-режимі і студенти університетів Пекіна та Цінхуа. Так, у понеділок, 17 лютого, було проведено 563 заняття для студентів, з них 290 – у формі прямої трансляції.
"Нова техніка дала мені хитрощі взаємодіяти зі студентами під час онлайн-курсів. Наприклад, додаток "Rain Classroom" допомагає мені перевірити засвоєння студентами вмісту мого курсу", – розповів Чжан Бінгінь, викладач факультету охорони водних ресурсів Цинхуа.
Школи Китаю вдалися до хитрощів через коронавірус
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Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, що Україна 18 лютого відправить борт у Китай для евакуації своїх громадян із міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу.
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