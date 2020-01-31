Ужгородець Георгій Шуель виїхав до Китаю чотири року тому і тепер у школі міста Шанхай веде фізкультуру й викладає англійську, а також тренує футбольну команду.

Як пишуть Факти ICTV, українець має педагогічну освіту і сертифікат TOEFL, що дає право викладати англійську в країнах, де ця мова не є рідною.

"Багатий китаєць не приведе свого сина в школу, де не буде іноземців. Він навіть не дивиться на рівень тих іноземців, для нього важливо, аби вони просто були. І мене це обурює, адже не рідко працюють люди, які і не вчителі зовсім", – розповів Шуель.

За його словами, кількість уроків на тиждень залежить від контракту. Щодо зарплати, то мінімалка для китайців є нижчою, ніж для іноземців. Стандартна платня для вчителя-китайця 3,5-4 тис. юань (12,5 – 14 тисяч гривень).

Ужгородець Георгій Шуель в китайській школі Факти ICTV

Школярі в Китаї дуже розбещені, проте вчителі суворі. Відтак дисонанс: на уроки приходять максимально розпещені діти й не тямлять, чому на них кричать. На думку Георгія, у китайській освіті завжди певна нестабільність, позаяк вони не надто прагнуть визначити й сформувати власний освітній шлях і прямувати ним, а орієнтуються на модні програми Оксфорда, Кембриджа.

"Їхні діти більше схильні до точних наук, їх з дитинства навчають математичному мисленню, бо бізнес і математика можуть принести гроші. У них працює система зазубрити, а без цього ти і китайську не вивчиш. Треба знати 3-5 тисяч ієрогліфів, аби хоч газети читати", – додав українець.

Українець розповів про роботу вчителем в китайській школі Факти ICTV

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