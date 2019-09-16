Україна vs США: мережу захопила дискусія через підручники і рюкзаки у школах

Багато батьків хвилюються, щоб їхня дитина не носила до школи важкого рюкзака. В Україні середня вага портфеля учня приблизно 4-5 кг, тоді як в Америці діти майже не носять підручники до школи.

Українки Юлія Бережко і Євгенія Валіцкас, які проживають у США, поділилися досвідом стосовно ваги рюкзака та підручників у американській початковій школі. Про це написала у Facebook-групі "БАТЬКИ SOS" Олена Парфьонова.

Зазначається, що американські діти мають тільки два підручники: math & general book. Усі інші завдання для роботи у класі і для будь-яких проєктів вдома вчителі роздруковують на принтері.

"Є програма (в електронному кабінеті), у якій учні виконують завдання, а вчитель бачить виконання і дає батькам рекомендації. Якщо дитина довго не заходила до цієї програми, то дорослим приходить нагадування", – йдеться у повідомленні.

Батьки не купують нічого, усе потрібне видає школа. Інколи в навчальному закладі просять принести папір, проте не вимагають цього.

Тобто зазвичай дитина кладе до свого рюкзака папки, роздруківки, ланчбокс і 1-2 книжки, які здебільшого перебувають у класі.

Що носять у рюкзаку американські діти Facebook Альона Парфьонова

Мами у соцмережі одразу почали ділитися незадовільною вагою рюкзаків своїх дітей. Проте деякі користувачі зазначають, що в їхній школі також не змушують учнів носити багато підручників.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки має важити рюкзак першокласника.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram