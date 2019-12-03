Україна в ООН тицьнула Росію носом у правду про мовне питання

У Російській Федерації немає жодної школи з українською мовою навчання. У країні, за офіційними даними, проживає 2 млн українців.

Про це повідомив директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти Юрій Кононенко у Женеві на Форумі ООН з питань меншин, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Також він висловив глибоке занепокоєння ситуацією, що склалась у сфері освіти в окупованому Криму. Кононенко зазначив, що кількість учнів, які навчаються українською мовою, зменшилася в 150 разів. У Криму залишилася лише одна школа з українською мовою навчання.

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"До окупації в Криму та Севастополі функціонувало 660 шкіл. Майже 13 тисяч дітей навчалися українською мовою, понад 2 тисячі – кримськотатарською. З 2014 року, коли Росія використала так званий "захист російськомовного населення" в ролі фальшивої підстави для окупації, кількість українських шкіл в Криму скоротилася на 87%", – додав Кононенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо спеціальності, які найбільше обирають російські студенти в Україні.

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