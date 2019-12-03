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Україна в ООН тицьнула Росію носом у правду про мовне питання

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У Російській Федерації немає жодної школи з українською мовою навчання. У країні, за офіційними даними, проживає 2 млн українців.

Про це повідомив директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти Юрій Кононенко у Женеві на Форумі ООН з питань меншин, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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Також він висловив глибоке занепокоєння ситуацією, що склалась у сфері освіти в окупованому Криму. Кононенко зазначив, що кількість учнів, які навчаються українською мовою, зменшилася в 150 разів. У Криму залишилася лише одна школа з українською мовою навчання.

Україна тицьнула Росії носом у правду про мовне питання

Україна тицьнула Росії носом у правду про мовне питання

Цензор.НЕТ

"До окупації в Криму та Севастополі функціонувало 660 шкіл. Майже 13 тисяч дітей навчалися українською мовою, понад 2 тисячі – кримськотатарською. З 2014 року, коли Росія використала так званий "захист російськомовного населення" в ролі фальшивої підстави для окупації, кількість українських шкіл в Криму скоротилася на 87%", – додав Кононенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо спеціальності, які найбільше обирають російські студенти в Україні.

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Автор
Оксана Воля
Тема
школа
Місце
Росія
Теги
Новини Росії школа українська мова
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну, не востребована ваша мова в России ,и с этим ничего не поделаешь! Открыть то украинские школы в России можно! Вот только кто в них учиться будет?
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hunt andres
hunt andres
Российским украинцам нах сралась ваша мова. Они живут в России. Что они будут делать на этом арго там?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Врет, собака, в Крыму есть!
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Ger Roman, в Крыму разве уже украинская власть? может граждане Крыма ходют с украинскими паспортами? президент Украины уже собирается посетить Крым? на все вопросы ответ - НЕТ! Крым это Россия и жители Крыма ясно сказали об этом на референдуме.
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Ger Roman
Ger Roman
Plotnikov Alex, крым это не Россия, врешь, собака!
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