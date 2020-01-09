Україна не готова до інклюзивної школи: психологиня назвала винних

Психологиня Катерина Бояршинова наголосила, що діти в Україні готові до сприйняття не схожих на них фізично чи психологічно дітей, однак проти залишаються їхні батьки.

Як розповіла експертка, у питанні інклюзивної освіти основна відповідальність все ж таки залишається на батьках, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на УНН.

"Діти не розуміють, чому дитина інакша – вона просто інакша, і немає відрази, вони можуть спілкуватися, сваритися, миритися. Для них це природно, а батьки певною мірою налаштовують дітей на опір і неприйняття інакшості", – зазначила Бояршинова.

На її думку, недостатньо уваги приділяють і вчителі до тих методів викладання, які були б зрозумілі людині з обмеженнями. Це пов’язано з тим, що педагогів цьому раніше не вчили. Тому велика кількість коштів має бути спрямована на те, щоб навчити нових молодих вчителів працювати за новою методологією.

"Не можна сказати, скільки потрібно часу, щоб школа була готова до різноманіття дітей – динаміка присутня, і вона значуща. Багато залежить від коштів, якщо вони є, то значно швидше відбувається матеріальна готовність до інклюзії. Проте найважливіший складник – свідомість наших громадян", – розповіла психологиня.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марина Порошенко заявила про прорив у реформі інклюзивної освіти.

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