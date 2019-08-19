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"Україна – конституційна монархія": стали відомі найкумедніші помилки на ЗНО з географії

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Директор Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко навів декілька прикладів неправильних відповідей із ЗНО-2019 з географії.

Як пише Укрінформ, майже 32% учасників тестування вважають, що Антарктида знаходиться у Північній півкулі.

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"Завдання з географії: "У якій півкулі відносно екватора розміщена Антарктида – Північній, Південній, Східній, Західній?" З точки зору психометрії завдання є абсолютно адекватним, воно оптимальне за складністю. 60% абітурієнтів правильно визначають, що це Південна півкуля. Але дивує інше – що майже кожен третій учасник тестування з географії, тобто предмета, який свідомо обирають для участі в конкурсі на вступ до вишу, вважає, що цей материк розташований в Північній півкулі", – розповів Бойко.

40% абітурієнтів дали неправильну відповідь на запитання "Чому взимку середня температура повітря на сході України на 2-3 градуси нижча, ніж на заході?". Більшість сказали, що причина через те, що височинний рельєф змінюється низовинним. І лише 22% учнів дали правильну відповідь: послаблення впливу циклонів з Атлантики.

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За словами Бойка, кожен четвертий і кожен п’ятий переконані, що Україна є федеративною державою на кшталт Німеччини або США.

"Найбільше дивує те, що 10% вважають, що ми подібні до Великої Британії. Можливо, десь у нас є конституційний монарх", – додав директор УЦОЯО.

ЗНО з географії

ЗНО з географії

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, названі школи-лідери Києва за результатами ЗНО-2019.

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Тема
школа
Місце
Україна
Теги
школа ЗНО
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
А в моем школьном детстве нерадивые и не способные сидели ни один год в одном классе....и НА СКОЛЬКО НАДО ПРИБАВИТЬ ЗАРПЛАТУ ИХ УЧИТЕЛЯМ? В депутаты их!
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