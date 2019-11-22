Перший крок до міжнародної інтеграції: українські вчителі побували на конференції в Нідерландах

Українські вчителі дізналися про освіту в Нідерландах, США, Туреччині і Великобританії, разом із командою соціальних проєктів "Право на освіту" та "ПроШколу" відвідавши другу міжнародну конференцію в Роттердамі.

Там більше тридцяти спікерів із різних країн світу говорили про інтелектуальні репетиторські системи, освітні послуги дітям з особливими потребами, а також посилення інклюзивної освіти. Подорож стала можливим завдяки підтримці Фонду Максима Степанова і БФ "Ти не один".

"Вчителі формують майбутнє. Якщо залишити їх в ізоляції, про яку сучасну освіту можна говорити? Разом з "ПроШколу" і "Право на освіту" ми надаємо українським педагогам можливість долучитися до міжнародної спільноти вчителів, торкнутися досвіду зарубіжних колег і вивчити цікаві кейси. Це був перший крок до інтеграції наших вчителів у міжнародне співтовариство", – зазначив Максим Степанов.

Українські вчителі побували на конференції в Роттердамі УНІАН

У першу подорож були запрошені лідери премії Global Teacher Prize Ukraine – Ірина Тернова, Діна Тимошенко-Ушакова та Надія Весніна – а також фіналіст ТОП-10 "вчительського Оскара". Ці педагоги, крім роботи в школі, займаються також з учнями, які перебувають в лікарнях і мають особливі освітні потреби.

"Ця подорож стала для мене своєрідним інтегрованим уроком, в якому переплелися знання з психології, соціології, культурології, історії, економіки, фінансів, генетики. Я твердо переконана: якщо вчителі будуть відчувати себе комфортно в сучасному світі – вони зможуть виростити якісно нове покоління" , – зазначила Ірина Тернова, корекційний педагог із Житомира.

Відвідавши школи в Амстердамі, делегація отримала можливість спостерігати за освітнім процесом, який він є. Зокрема, учасники дізналися про те, що місцеві діти починають ходити в школу з 4 років, в школах немає шкільної форми і домашніх завдань, але є індивідуальний підхід до кожної дитини. Іноземні колеги вже планують спільні проєкти з українськими вчителями.

Юлія Бровінська, директорка фонду Максима Степанова і лідерка проєкту "ПроШколу": "Такі міжнародні освітні заходи – кращий спосіб познайомитися з іноземними колегами, обмінятися досвідом, звернути увагу на їх успішні кейси. Адже вчителям необхідно розвиватися і використовувати інноваційні підходи. Ми живемо в 21 столітті, в епоху штучного інтелекту, і на це варто звертати увагу. Міжнародний нетворкінг змінює наших вчителів, а отже і покращує всю систему освіти в Україні. Тому діти починають отримувати знання, які відповідають вимогам сучасності. Добре, якщо це буде системно і масштабно. Я щаслива, що ми об'єднали зусилля фонду Максима Степанова, "ПроШколу" і "Право на освіту".

Познайомившись з українськими педагогами, організатори конференції компанія Acavent (що проводить подібні заходи по всьому світу і також в Оксфорді), запросили наших педагогів в наступному році стати топспікерами на їх подіях у різних країнах світу.

"Кожна така поїздка надихає і розширює свідомість. Хочеться, щоб наші вчителі могли з перших вуст почути про всі інновації і відкривати новий світ для наших дітей. І ми їм у цьому допомагатимемо", – зазначив один із організаторів проєкту Максим Степанов.

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