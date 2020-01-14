"Учні аплодували": мережу зворушило відео зустрічі школяра, який переміг рак

В одній зі шкіл штату Огайо (США) учні зустріли оплесками шестирічного хлопчика Джона, який три роки поспіль боровся із раком.

Через два дні після Різдва школяр закінчив останній цикл хіміотерапі та одразу вирушив до свого навчального закладу, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на ABC News (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Учні вирішили його здивувати й вибудували для нього коридор з оплесків. Директор школи зазначила, що однокласники зраділи появі Джона у школі. Хоч хлопчик навчався та намагався не відставати від інших.

мережу зворушило відео зустрічі школяра, який переміг рак Скріншот

"Він три роки не міг займатися ніяким спортом. Йому важко було пропускати фізкультуру та інші заняття", – розповів батько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лист до святого Миколая маленької українки з СРСР зворушив мережу.

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