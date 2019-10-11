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Учні яких класів повинні навчатись тільки в першу зміну: стала відома відповідь

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У школах України учні 1-2 класів і випускники мають навчатись тільки у першу зміну.

Про це йдеться у роз'ясненні Державної служби якості освіти щодо організації освітнього процесу при двозмінному режимі навчання, пише Освіта.ua.

"Друга зміна у закладі освіти має вводитися лише у тому випадку, якщо у школу за місцем реєстрації прийшло значно більше дітей, ніж це передбачено санітарними нормами", – йдеться в повідомленні.

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Навчання в другу зміну має розпочинатись не пізніше 14 години, а закінчуватись – не пізніше 19-20 годин.

"Звертаємо увагу, що учні 1-2 класів та випускних класів навчаються лише у першу зміну. Учні 3-5 класів можуть навчатися у першу зміну або у підзміну з початком занять не пізніше 12 години. Починати заняття як в першу, так і в другу зміну слід в один і той самий час протягом навчального року", – наголосили у Державній службі якості освіти.

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Тема
школа
Місце
Україна
Теги
школа діти
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