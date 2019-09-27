Учитель зі США під час класного походу ніс на собі школярку з інвалідністю. Фото

Учитель з США під час класного походу в заповідник весь час ніс на собі ученицю, прикуту до коляски.

Десятирічна американська школярка Райан Нейборс з Луїсвілля пересувається в інвалідному кріслі, через це дівчинка не може разом з класом брати участь в складних для неї походах, пише Мел з посиланням на UNILAD (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Кожен раз, коли однокласники дівчинки відправлялися в подорож, мамі Райан доводилося вигадувати для неї альтернативну пригоду", – йдеться в повідомленні.

Проте одного разу, коли клас Райан зібрався в заповідник водоспадів Огайо, один з вчителів початкових класів на ім'я Джим Фріман запропонував свою допомогу. Чоловік сказав, що міг би пронести Райан в слінгу по всьому маршруту, щоб вона змогла побачити все, що бачать інші діти, які беруть участь в поході.

Зазначається, що маршрут прогулянки був не найпростішим не тільки для здорових дітей, а й для дорослих.

Учитель ніс її весь час Інстаграм користувача під ніком @teamryan10

Учитель ніс її весь час Інстаграм користувача під ніком @teamryan10

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