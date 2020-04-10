"Працюють безкоштовно, на ентузіазмі!" Учитель пояснив ляпи "Всеукраїнської школи онлайн"

Виявлені помилки в онлайн-уроках "Всеукраїнської школи онлайн" далеко не останні, оскільки проект готувався поспіхом і матеріал випускався у ефір без редактури.

Про це розповів викладач математики Дмитро Номіровський, який брав участь в підготовці відеозанять, на своїй сторінці в Facebook. На його думку, в такому випадку "ляпів" не уникнути, і вони ще будуть з'являтися.

Педагог звернув увагу на те, що вчителі працюють безкоштовно, і, крім того, від основної роботи вони не звільнені. Сценарії уроків, ілюстративні матеріали, презентації вчитель робить сам, без будь-якої допомоги.

Номіровський розповів, що в його випадку грубі помилки в матеріал уроку потрапили на етапі монтажу.

"Хтось на етапі монтажу, не зв'язавшись зі мною, вирішив самостійно написати "правильну" відповідь", – пояснив викладач.

Незважаючи на уточнення постфактум, неправильну відповідь на завдання все одно ставлять в провину вчителю. Крім того, виявилося, що редактура і коректура відео в принципі не передбачена.

"Коректорів та редакторів, відповідальних за перевірку матеріалів, в проекті просто немає. Ніякої можливості переглянути і внести правки в уже змонтоване відео не існує. Монтаж йде в ніч перед ефіром на ТБ", – зазначив він.

Викладачі-ентузіасти, які бажають самі перевірити відео на відсутність помилок, продюсерами не вітаються.

"Я спробував домогтися перегляду свого першого уроку. Дійшов до продюсера. Отримав від нього по шапці, оскільки "потрапляння в ефір більш пріоритетне завдання, ніж задоволення чиїхось інтересів", – поділився своїм досвідом Номіровський.

Ще одним фактором, що позначився на якості уроків, став поспішний підбір вчителів, відсутність у викладачів досвіду роботи перед камерою, а також багаторазові зміни навчального плану для "Всеукраїнської школи онлайн".

Як писав OBOZREVATEL:

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