Учитель – не нянька: як порушують права педагогів

Згадаємо, що з 19 січня в Україні почав діяти Закон про цькування. І якщо раніше в українському законодавстві ніколи не звучало слово "булінг", тепер ним користують всі.

Але закон захищає не лише учнів. А й учителів. Адже знущань, погроз та навіть переслідувань зазнають педагоги практично всіх шкіл.

Не булінгом єдиним

Чи булінг єдина проблема, яка вимагає участі юриста та захисту вчителя? БО "Фонд Максима Степанова" провів опитування 2200 педагогів. Із них 91% хотіли би мати безкоштовну юридичну консультацію. Дивує те, що 82% впевнені, що розуміють свій трудовий договір та обов’язки. Але, як виявило опитування – більшість проблем та запитів учителів пов’язані саме зі спірними моментами договору.

Чи дійсно розуміють вчителі свої права? Чи помічають вони – де закінчуються обов’язки педагога і починається опіка батьків? Чи є межа толерантності у стосунках з учнями? Та в яких ролях часто виступає вчитель? Спробуємо детально розібратися.

Досвід колег із закордону

Якщо вам здається, що десь існує країна з ідеальними умовами праці вчителів – ви будете розчаровані. У США, наприклад, де вчителі мають медичне страхування та страховку профспілки на випадок судових конфліктів, випадки булінгу – найпоширеніші.

Українська школа 34 канал

В Ізраїлі відсутні постійні перевірки та звіти, вчителі лише раз на рік складати міністерський контроль та працюють за власним планом, натомість – ставлення учнів до вчителів вражає зневагою. Діти на уроках можуть галасувати, спати, жбурлятися непотребом та взагалі поводити себе як завгодно.

У Великобританії вчителі отримують гідну платню, але постійно скаржаться на великий обсяг роботи з документами та звітами. Кожна країна має свої ментальні та урядові особливості освітньої системи.

Як із цим в Україні?

Учитель – секретар, завгосп, організатор чи наставник? "Учитель – не нянька та не секретар, учитель має вчити" – коментар одного з учителів-учасників опитування. Але чи добре самі педагоги розуміють, що вимагає від них професія? Досить часто вчитель потрапляє в конфліктні ситуації з батьками, мусить впливати на дітей, брати на себе паперову роботу чи влаштовувати позакласні свята. Усе це призводить до перенавантажень та стресових ситуацій. І більшості із них можна було би уникнути, якщо надати професійну консультацію та допомогти вчителям, розібратися із полем їх зобов’язань і що головне – прав.

Тож які найпоширеніші проблеми юридичного характеру не дають вчителям комфортно працювати? Конфліктні ситуації з батьками – найчастіше вони стосуються питання відповідальності та обов’язків родини. Адже вчитель не може змушувати батьків слідкувати за навчанням своєї дитини, не відповідає за її поведінку за межами школи. Але претензії батьків ніхто не скасовував. І досить часто вони переростають в особистісні конфлікти, погрози і навіть агресію.

Соціальна робота – часто вчителі змушені слідкувати за дітьми з мало захищених верств населення, або проводити перепис дітей у районах. Звісно, закордоном педагоги часто відвідують своїх учнів, якщо ті довго не з’являються в школі, сигналізують службам соцопіки про підозрілі випадки – але чи в Україні ці обов’язки прописані в кожному трудовому договорі вчителя чи є особистою ініціативою?

Проблеми з виплатами – не новина, що в країні діє освітня реформа. Але якщо вірити опитуванню, далеко не всі її умови виконуються державою та місцевими органами. Особливо ті, що стосуються заробітної плати вчителів.

Паперова робота – окрім "годин" учителі мають стос обов’язків із планами, звітами, посадовими інструкціями, навіть договорами та актами. Але далеко не кожна школа має юриста чи змогу найняти хоча б консультанта, який допоможе правильно заповнити всю документацію та надалі уникнути штрафів. Підтримка уроків за свій кошт – матеріально-технічна база стала больовою точкою більшості опитуваних вчителів. Нікого не здивує, що школи в районах, селах потребують ремонту. Деякі не мають внутрішніх туалетів, а взимку в класах взагалі стигне вода. Але найбільше турбує вчителів брак навчальних матеріалів. Підручники, схеми, таблиці, комп’ютери та приладдя для дослідів – найчастіше все це вчителі купують за свій кошт.

Заміна колег та атестація – навантаження вчителів фіксується в їх договорі. Але як оплачувати заміни колег? Як проходити атестацію та підвищення кваліфікації? На диво, хоч більшість учителів стверджують, що розуміють свій трудовий договір, насправді ж вони потребують серйозної юридичної підтримки та роз’яснень.

Чи має вчитель право мати право?

"Право розмахувати своїм кулаком закінчується там, де починається ніс іншої людини". Це вислів середньовічного англійського судді сера Олівера Уінделла Холмса. Він мав рацію, адже часто конфлікти починаються там, де страждають інтереси якоїсь із сторін. Але як в такому випадку діяти вчителю?

Якщо, наприклад, батьки відмовляються від щеплень та вимагають пустити їх дитину на уроки? Або хтось зі школярів підозрюється в крадіжці – чи може вчитель перевіряти особисті речі учня? Чи може класний керівник вимагати кошти на ремонт класу, якщо інакше ніяк не привести до ладу парти чи стіни? Та хто має право відправляти хвору дитину додому, якщо в школі немає офіційного медпрацівника? Законодавство як і неписаний кодекс соціальних взаємодій лишають багато питань, на які вчителі змушені відповідати самостійно щодня.

Але так точно не буде завжди. Держава вже працює над програмами захисту вчителів і незабаром, сподіваємося, ставлення до цієї професії зміниться. Зокрема, БО "Фонд Максима Степанова" оголосив про підготовку нового проекту безкоштовної онлайн-консультації вчителів з юридичних питань. І цілком імовірно, що самі працівники шкіл зможуть почувати себе впевненіше та знайти відповіді на більшість буденних питань. Сподіваємося

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал