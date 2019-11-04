Убиту на Одещині дівчинку знайшли роздягненою: стали відомі нові деталі трагедії

Убита на Одещині 14-річна Дарина Дробот була знайдена роздягнутою. Підозрюваний 15-річний підліток хотів вступити із дівчиною у статеві стосунки, але отримав відмову, через що почав бити неповнолітню.

Як розповів начальник ГУНП в Одеській області Олег Бех, смерть Дробот настала від задухи. Про це написало видання "Uazmi".

"Компанія прийшла гуляти о 13:00 вдень, а розійшлися вони о 18:00. Одна з дівчат зателефонувала Даші, запитала, де вона знаходиться, а та відповіла, що гуляє і додому прийде сама. Спільні з Нацгвардією пошуки тривали всю ніч. Вранці роздягнене тіло дівчинки було знайдено", – зазначив Бех.

Убиту на Одещині дівчинку знайшли роздягненою

Виявилося, що підозрюваний та загибла разом навчалися в одеській школі №71. За словами заступниці директора департаменту освіти й науки Одеської міської ради Оксани Скебало, дівчинка була адекватна, з хорошої родини, не перебувала на обліку.

Представники поліції розповіли, що 15-річний затриманий – із проблемної сім’ї. Раніше він притягувався до відповідальності за вчинення грабунку та відбував умовний термін. Також хлопець вживав наркотики.

На його кросівках і одязі виявили запрані плями крові. Одяг вилучили та направили на експертизу. Підліток зізнався, що причетний до злочину. Йому оголосять підозру за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство).

"Хлопець повідомив, що намагався схилити дівчинку до статевого акту. Від відмови він озвірів, почав бити її по обличчю. Продовжив робити це ногами і намагався вступити з нею у інтимний зв’язок, але та вже не рухалася", – пояснили в поліції.

Також у Дарини зник телефон. За версією видання, ґаджет підозрюваний відніс своїм знайомим. Разом вони його здали у ломбард, а гроші витратили на наркотики. Хлопцю загрожує від 15 років в’язниці до довічного позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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