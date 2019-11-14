У Запоріжжі вчитель жорстоко побив школяра: момент потрапив на відео

У школі №92 Хортицького району міста Запоріжжя вчитель трудового навчання побив школяра під час уроку.

Відео інциденту оприлюднили в Telegram-каналі "Запорожье". Свідки конфлікту не намагалися розборонити його учасників, тільки знімали на телефон, пише OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Школа №92, учитель Чулок Р.В. Керівництво не вживає ніяких заходів, це не перший випадок насильства над дітьми", – йдеться в описі під відео.

У Запоріжжі вчитель жорстоко побив школяра

Як можна побачити на відео, потерпілий вийшов у коридор, а за ним послідував і вчитель. У процесі бійки вони руйнували шкільне майно навколо. Також на відео чути, як школяр, якого бив вчитель, голосно кричав і навіть плакав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії школяр побив однокласника через низький зріст.

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