У Запоріжжі школярка народила двійню: сім'я просить про допомогу

У Запоріжжі 15-річна школярка народила на свій день народження двох малюків, один із яких у важкому стані.

Про це на сторінці у Facebook повідомила засновникця благодійного фонду "Емоція" Злата Некрасова. За її словами, дівчинка народила двійню на 33 тижні вагітності, тому немовлята вважаються недоношеними, пише OBOZREVATEL (щоб переглянути відео з немовлятами, доскрольте до кінця сторінки).

"Двоє хлопчаків перебувають у реанімації, один із них у важкому стані. Сім'я з села Біленьке, в запасі коштів не було, бабусю навіть у реанімацію не пускали без ліків. В одного хлопчика тріщина в легені та гематоми, у другого – надрив легень. Ситуація вкрай важка", – розповіла Некрасова.

Немовлята школярки Скріншот

Волонтерка зазначила, що попереду на малюків чекає довге лікування, тому попросила відгукнутися всіх небайдужих. Також вона розповіла, що тато двійні від дітей не відмовляється, а намагається заробити гроші. Породіллю підтримують її мама та бабуся.

Реквізити для допомоги

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Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалася історія, як російська школярка народила дитину у 13 років.

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