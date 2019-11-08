Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

У Запоріжжі школярка народила двійню: сім'я просить про допомогу

Читати матеріал російською

У Запоріжжі 15-річна школярка народила на свій день народження двох малюків, один із яких у важкому стані.

Про це на сторінці у Facebook повідомила засновникця благодійного фонду "Емоція" Злата Некрасова. За її словами, дівчинка народила двійню на 33 тижні вагітності, тому немовлята вважаються недоношеними, пише OBOZREVATEL (щоб переглянути відео з немовлятами, доскрольте до кінця сторінки).

Новини
У Рівному народила 12-річна дівчинка: з'явилися нові подробиці

"Двоє хлопчаків перебувають у реанімації, один із них у важкому стані. Сім'я з села Біленьке, в запасі коштів не було, бабусю навіть у реанімацію не пускали без ліків. В одного хлопчика тріщина в легені та гематоми, у другого – надрив легень. Ситуація вкрай важка", – розповіла Некрасова.

Немовлята школярки

Немовлята школярки

Скріншот

Волонтерка зазначила, що попереду на малюків чекає довге лікування, тому попросила відгукнутися всіх небайдужих. Також вона розповіла, що тато двійні від дітей не відмовляється, а намагається заробити гроші. Породіллю підтримують її мама та бабуся.

Реквізити для допомоги

5168 7427 0572 6788

У Запоріжжі школярка народила двійню: сім'я просить про допомогу

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалася історія, як російська школярка народила дитину у 13 років.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна Запоріжжя
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
10
1
Смішно
0
Цікаво
9
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Что это за "реквизиты для помощи"? Как помочь с такими "реквизитами"? Где название банка хотя бы и имя получателя?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0