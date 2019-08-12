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"У в'язницях краще, ніж у школах": українці звернулися до Зеленського з проханням

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Українці звернулись до президента Володимира Зеленського з проханням забезпечити гарячим харчуванням школярів усіх класів.

Відповідну петицію зареєстрували 3 серпня на сайті Офісу президента. Зазначається, що не у всіх батьків вистачає грошей на повноцінне харчування дітей.

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"За допомогою мультипрофільного харчування, учні матимуть право на вибір їжі, що зменшить кількість відходів та отримають повноцінний енергетичний та вітамінний раціон. Підлітки хочуть їсти ще більше, адже ростуть, а грошей вистачає найчастіше на булку та чашку чаю", – йдеться в повідомленні.

Автор петиції Анна Пікуль наголосила, що у в'язницях годують за кошт держави, а учнів старших класів у школах – ні. До збору необхідних підписів залишилось 84 дні. Петицію підписало 495 людей.

"У в'язницях краще, ніж у школах": українці звернулися до Зеленського з проханням

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандал зі школярем на інвалідному візку в Чернігові отримав продовження. Місцеві мешканці зареєстрували петицію, щоб звільнити винну вчительку.

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Тема
школа
Місце
Україна
Теги
школа харчування діти
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