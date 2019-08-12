"У в'язницях краще, ніж у школах": українці звернулися до Зеленського з проханням

Українці звернулись до президента Володимира Зеленського з проханням забезпечити гарячим харчуванням школярів усіх класів.

Відповідну петицію зареєстрували 3 серпня на сайті Офісу президента. Зазначається, що не у всіх батьків вистачає грошей на повноцінне харчування дітей.

"За допомогою мультипрофільного харчування, учні матимуть право на вибір їжі, що зменшить кількість відходів та отримають повноцінний енергетичний та вітамінний раціон. Підлітки хочуть їсти ще більше, адже ростуть, а грошей вистачає найчастіше на булку та чашку чаю", – йдеться в повідомленні.

Автор петиції Анна Пікуль наголосила, що у в'язницях годують за кошт держави, а учнів старших класів у школах – ні. До збору необхідних підписів залишилось 84 дні. Петицію підписало 495 людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандал зі школярем на інвалідному візку в Чернігові отримав продовження. Місцеві мешканці зареєстрували петицію, щоб звільнити винну вчительку.

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