Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус порадив грати комп'ютерні ігри, слухати музику або читати книги під час карантину, щоб було чим розважитись.

Під час свого звернення він також акцентував на тому, щоб люди почали більше приділяти уваги рідним і близьким, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"COVID-19 бере багато у нас. Але він також дає нам щось особливе – можливість зібратися разом – працювати разом, вчитися разом, рости разом", – наголосив Гебрейесус.

Також він порекомендував їсти здорову їжу, яка допоможе імунній системі правильно функціонувати. Слід обмежити споживання алкоголю та солодких напоїв. А куріння може збільшити ризик розвитку важкого захворювання, якщо людина заразилася COVID-19.

У ВООЗ порадили нетипові "ліки" під час карантину blog.pokupon.ua

"ВООЗ рекомендує 30 хвилин фізичного навантаження для дорослих і одну годину на день для дітей. Якщо ваші місцеві чи національні рекомендації дозволяють, виходьте на вулицю на прогулянку, пробіжку, але тримайтеся на безпечній відстані від інших. Якщо ви не можете вийти з дому, знайдіть вправи в Інтернеті, потанцюйте під музику, займіться йогою або пройдіться вгору і вниз по сходах", – порадив Гебрейесус.

Якщо людина не має можливості виконувати вправи, бо працює вдома, то варто вставати і робити 3-хвилинну перерву кожні 30 хвилин. Генеральний директор ВООЗ додав, що під час карантину нормально відчувати стрес або розгубленість. У такому випадку найкращими ліками стануть розмови з людьми, яким ви довіряєте.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ВООЗ розбили головні міфи, як лікувати коронавірус.

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