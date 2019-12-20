У Торонто відбувся фінал Red Bull Basement University: чим студенти-новатори підкорювали світ

У Торонто (Канада) на фінальному етапі проекту Red Bull Basement University вибрали команду студентів-новаторів, які підкорили своєю креативною ідеєю світ.

З 12 по 15 грудня студенти з 27 країн мали можливість взяти участь у глобальному воркшопі, який складався з лекцій, семінарів і менторських сесій. Завершився він фінальним пітчингом і вибором глобального переможця. Цього року головний приз отримала команда студентів із Австрії.

Усі команди-учасниці Red Bull Basement University Maggie Stephenson

Чим юні австрійці підкорили світ

Як відомо, проект Red Bull Basement University спрямований, у першу чергу, на розробку і втілення в життя ідей студентів щодо поліпшення простору в університетах.

Додаток австрійських новаторів носить назву Audvice. Він створений для того, щоб полегшити життя студентам і дати можливість дистанційно отримувати і підсумовувати знання.

Команда-переможець з Австрії Maggie Stephenson

Додаток для навчання є на Android і iOS і в даний час містить близько 600 звукових доріжок, які були створені, серед іншого, в рамках курсів у Зальцбурзькому університеті прикладних наук, де Audvice використовується як інструмент змішаного навчання.

Фіналісти радіють позитивному результату Maggie Stephenson

Один з авторів – Софі Больцер каже, що ідея створення такого аудіокаталогу-помічника прийшла до неї як раз під час навчального процесу.

"Я часто їздила між Зальцбургом і Інсбруком і швидко помітила, що мені не вистачає часу для повноцінного навчання. Ось чому я почала записувати голосові замітки для підготовки до іспитів і слухати їх на ходу. Це спрацювало настільки добре, що я розробила ідею додатку Audvice разом зі своїми товаришами", – розповіла вона.

Творці впевнені, що завдяки Audvice успіх навчання може бути значно більшим.

Переможці отримають менторську підтримку, в тому числі і фінансову, для подальшої роботи над своїм проектом.

З чим їздили в Торонто українські студенти

Студентки Українського католицького університету Воловодівська Марта і Запісоцька Христина також представляли на фіналі проекту свою розробку – "Trapezna App". Ця ідея покликана оптимізувати витрати часу в їдальні під час перерви, створивши онлайн-чергу і онлайн-замовлення замість реальних пробок.

Українські студентки-учасниці Red Bull Basement University Maggie Stephenson

Усього на проект спрямували понад 300 проектів з різних вищих навчальних закладів України – це в два рази більше, ніж у минулому році. І таким чином Україна стала першою в світі – серед 27 країн – за кількістю поданих проектів.

У Торонто українські студентки поспілкувалися з менторами і отмали величезний досвід роботи над стартапами.

Українські студентки-учасниці Red Bull Basement University Maggie Stephenson

"До цього конкурсу ми не вірили, що звичайні студенти можуть отримати перемогу в національному відборі і полетіти в Канаду. Але тепер ми знаємо, що все можливо! Треба тільки вірити і прагнути до кращого!" – сказала Марта після конкурсу.

Що таке Red Bull Basement University

Red Bull Basement University – це глобальна ініціатива для студентів зі спільного створення інноваційних проектів, які покращують життя студентів, сприяючи позитивним змінам в університеті і за його межами. Red Bull Basement University запрошує студентів з усього світу кинути виклик статусу-кво і запропонувати інноваційні рішення для створення кращої студентського життя.

У процесі голосування і суддівського оцінювання, Red Bull Basement University вибирає найяскравіші ідеї студентів-новаторів в усьому світі і втілює їх у життя. Переможців країни запрошують на Глобальний воркшоп Red Bull Basement University, 4-денний захід, що складається з лекцій, семінарів і менторських сесій, які завершаться пітчингом.

"Бути наставником для студентів було величезною привілеєм. Ця робота дала мені можливість познайомитися зі світом через безліч різних точок зору", – сказав Стів Грей, наставник студентів на Red Bull Basement University. "Мене постійно вражали продуманість їх рішень, їх готовність вчитися, їх позитивний настрій і трудова етика", – додав він.

Фінал Red Bull Basement University-2019 Maggie Stephenson

Red Bull Basement University почав свою пілотну Глобальну зустріч в 2018 році, в ній взяли участь понад 300 університетів. У 2019 Red Bull Basement University відвідало понад 30 країн, в тому числі Південна Африка, Бразилія, Туреччина, Швейцарія, Японія та Україна.

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