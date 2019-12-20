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У Торонто відбувся фінал Red Bull Basement University: чим студенти-новатори підкорювали світ

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У Торонто (Канада) на фінальному етапі проекту Red Bull Basement University вибрали команду студентів-новаторів, які підкорили своєю креативною ідеєю світ.

З 12 по 15 грудня студенти з 27 країн мали можливість взяти участь у глобальному воркшопі, який складався з лекцій, семінарів і менторських сесій. Завершився він фінальним пітчингом і вибором глобального переможця. Цього року головний приз отримала команда студентів із Австрії.

Усі команди-учасниці Red Bull Basement University

Усі команди-учасниці Red Bull Basement University

Maggie Stephenson

Чим юні австрійці підкорили світ

Як відомо, проект Red Bull Basement University спрямований, у першу чергу, на розробку і втілення в життя ідей студентів щодо поліпшення простору в університетах.

Додаток австрійських новаторів носить назву Audvice. Він створений для того, щоб полегшити життя студентам і дати можливість дистанційно отримувати і підсумовувати знання.

Команда-переможець з Австрії

Команда-переможець з Австрії

Maggie Stephenson

Додаток для навчання є на Android і iOS і в даний час містить близько 600 звукових доріжок, які були створені, серед іншого, в рамках курсів у Зальцбурзькому університеті прикладних наук, де Audvice використовується як інструмент змішаного навчання.

Фіналісти радіють позитивному результату

Фіналісти радіють позитивному результату

Maggie Stephenson

Один з авторів – Софі Больцер каже, що ідея створення такого аудіокаталогу-помічника прийшла до неї як раз під час навчального процесу.

"Я часто їздила між Зальцбургом і Інсбруком і швидко помітила, що мені не вистачає часу для повноцінного навчання. Ось чому я почала записувати голосові замітки для підготовки до іспитів і слухати їх на ходу. Це спрацювало настільки добре, що я розробила ідею додатку Audvice разом зі своїми товаришами",розповіла вона.

Творці впевнені, що завдяки Audvice успіх навчання може бути значно більшим.

Переможці отримають менторську підтримку, в тому числі і фінансову, для подальшої роботи над своїм проектом.

З чим їздили в Торонто українські студенти

Студентки Українського католицького університету Воловодівська Марта і Запісоцька Христина також представляли на фіналі проекту свою розробку – "Trapezna App". Ця ідея покликана оптимізувати витрати часу в їдальні під час перерви, створивши онлайн-чергу і онлайн-замовлення замість реальних пробок.

Українські студентки-учасниці Red Bull Basement University

Українські студентки-учасниці Red Bull Basement University

Maggie Stephenson

Усього на проект спрямували понад 300 проектів з різних вищих навчальних закладів України – це в два рази більше, ніж у минулому році. І таким чином Україна стала першою в світі – серед 27 країн – за кількістю поданих проектів.

У Торонто українські студентки поспілкувалися з менторами і отмали величезний досвід роботи над стартапами.

Українські студентки-учасниці Red Bull Basement University

Українські студентки-учасниці Red Bull Basement University

Maggie Stephenson

"До цього конкурсу ми не вірили, що звичайні студенти можуть отримати перемогу в національному відборі і полетіти в Канаду. Але тепер ми знаємо, що все можливо! Треба тільки вірити і прагнути до кращого!"сказала Марта після конкурсу.

Що таке Red Bull Basement University

Red Bull Basement University – це глобальна ініціатива для студентів зі спільного створення інноваційних проектів, які покращують життя студентів, сприяючи позитивним змінам в університеті і за його межами. Red Bull Basement University запрошує студентів з усього світу кинути виклик статусу-кво і запропонувати інноваційні рішення для створення кращої студентського життя.

У процесі голосування і суддівського оцінювання, Red Bull Basement University вибирає найяскравіші ідеї студентів-новаторів в усьому світі і втілює їх у життя. Переможців країни запрошують на Глобальний воркшоп Red Bull Basement University, 4-денний захід, що складається з лекцій, семінарів і менторських сесій, які завершаться пітчингом.

"Бути наставником для студентів було величезною привілеєм. Ця робота дала мені можливість познайомитися зі світом через безліч різних точок зору",сказав Стів Грей, наставник студентів на Red Bull Basement University. "Мене постійно вражали продуманість їх рішень, їх готовність вчитися, їх позитивний настрій і трудова етика",додав він.

Фінал Red Bull Basement University-2019

Фінал Red Bull Basement University-2019

Maggie Stephenson

Red Bull Basement University почав свою пілотну Глобальну зустріч в 2018 році, в ній взяли участь понад 300 університетів. У 2019 Red Bull Basement University відвідало понад 30 країн, в тому числі Південна Африка, Бразилія, Туреччина, Швейцарія, Японія та Україна.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Канада Торонто
Тег
Red Bull
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