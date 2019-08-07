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У топ-10 кращих вишів світу відбулися зміни

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Згідно з рейтингом World University Rankings на 2020 рік від компанії QS, Каліфорнійський інститут технологій і Оксфордський університет помінялися місцями в порівнянні з рейтингом-2019.

Тепер Оксфорд займає 4 місце в топі, в той час як Каліфорнійський інститут технологій (Caltech) опустився на 5 місце, пише TopUniversities (щоб подивитися рейтинг, доскрольте до кінця сторінки).

Швейцарський федеральний інститут продовжує підніматися в рейтингу, займаючи на даний момент 6 місце, яке відібрав у Кембриджа.

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UCL з 10 місця піднявся на 8, зсунувши два передових вузи, Імперський коледж Лондона і Чиказький університет, в кінець топа, на 9 і 10 місце відповідно.

вузи

вузи

Dity.te.ua

При цьому вже 8 рік Массачусетський інститут технологій займає перше місце в топі.

Він є відомим приватним вузом, в стінах якого просуваються знання в сфері техніки і науки, які незабаром допоможуть зробити світ кращим.

Друге місце займає Стенфордський університет. Його не дарма прозвали "фабрикою мільярдерів". Кажуть, що якби випускники Стенфорда утворили свою власну країну, вона мала б одну з десяти найбільших економік світу.

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Третім вузом в топі залишається Гарвардський університет. Він не відстає за кількістю багатих випускників від Стенфорда. У число випускників Гарварду входять вісім президентів США, кілька глав іноземних держав, 62 мільярдера, 359 стипендіатів Родосу і 242 стипендіата Маршалла.

Кращі вузи визначаються по 6 критеріям, а саме: академічна репутація, репутація серед роботодавців, співвідношення студентів і викладачів, відгуки, міжнародний коефіцієнт факультету і співвідношення іноземних студентів.

Рейтинг університетів

Рейтинг університетів

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Теги
освіта університет Кембриджський університет
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