У Тернополі хаскі погризла дитині обличчя і тіло: моторошні подробиці

У Тернополі на дев'ятирічного вихованця дитячого будинку напав пес породи хаскі, який був без господарів, і вкусив його за руку та обличчя.

Як йдеться в сюжеті ТСН, хлопчик йшов до школи сам, побачив на дитячому майданчику прив'язаного до лавки пса і хотів його погладити (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Сусіди господарів собаки розповіли, що з хаскі гуляє літня жінка. Під час прогулянки вона може залишити пса прив'язаним на майданчику, а сама піти до квартири. Намордник не одягає.

У мережі почали активно обговорювати подію. Люди зазначали, що хаскі уже не вперше нападає на дітей. Їхні слова підтвердили в поліції.

У Тернополі хаскі погризла дитині обличчя

"Із розповідей сусідів, це вже четвертий напад цієї собаки на дітей, але в інших випадках не доходила справа до тілесних ушкоджень, просто була агресія пса", – прокоментував Сергій Крета, керівник пресслужби ГУ Нацполіції в Тернопільській області.

Дев'ятирічного Романа госпіталізували до лікарні. У нього покусана рука, яка почала набрякати, та щока, піднялася температура. Керівник дитячого будинку написав заяву до поліції, щоб покарати власників собаки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії собака прокусив обличчя 10-річній школярці.

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