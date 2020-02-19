У тернопільському коледжі масово отруїлися студенти: що трапилося

В їдальні Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою отруїлися 12 неповнолітніх учнів.

Потерпілих госпіталізували до інфекційного відділення Збаразької районної лікарні з харчовим отруєнням, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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"До інфекційного відділення Збаразької ЦРЛ, з попереднім діагнозом харчове отруєння, госпіталізовано 12 учнів (2003-2005 р.н.), які вживали їжу в їдальні Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою. Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", – йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що вище професійне училище знаходиться в Збаражі Тернопільської області. Станом на квітень 2019 року, у коледжі навчалося 250 курсантів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі двоє дітей отруїлися чадним газом. Причиною НП стала несправна газова колонка, яка довго горіла без вентиляції.

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