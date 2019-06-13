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У Сумах директор школи отримав премію за "дах, який протікає": мережа обурена

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Директор однієї з українських шкіл отримав премію за проведену роботу, хоча в навчальному закладі є проблеми із дахом, що протікає, і пліснявою, які просто замовчувались. Це викликало обурення в мережі.

Про інцидент на Facebook-сторінці розповіла сумчанка Анна Горпинич. За її словами, випадок трапився учора, 12 червня, у Сумській спеціалізованій школі №9 під час звітування директора перед громадськістю (щоб подивитися фото жахливого стану школи, доскрольте до кінця сторінки).

"Спочатку нам показали фільм до 70-річчя школи, створений на замовлення телеканалом АТV. Як думаєте, скільки секунд там показували проблему з дахом? Правильно, нуль", – обурилася жінка.

У Сумах виник скандал навколо директора школи

У Сумах виник скандал навколо директора школи

Facebook Анни Горпинич

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Як зазначається, опісля продемонстрували звіт-презентацію. Розповідали про медалістів, кількість відмінників, новітні програми. Проте жодного слова не було про бюджет закладу і його витрати, про дах, плісняву і неможливість випросити кошти на ремонт.

Горпинич також розповіла, що працівники школи констатували факт протікання даху, "але у них порядок і порушувати його ніхто не буде".

Опісля громадськість проголосувала за призначення морального або матеріального заохочення директору за виконану роботу. Варто зазначити, що склад рахункової комісії був винятково з працівників школи. Як наслідок – 45 осіб проголосували за те, що очільника школи треба заохотити.

Коли присутні намагались щось запитати, заступник директора школи відповів, що це односторонній захід, і вони мають право тільки голосувати.

"Хоча з 2016 року директор не направляв до Управління освіти бюджетних запитів про виділення додаткових коштів на ремонт покрівлі… Саме тому в 2018, 2019 роках деякі школи отримали 200, 500 тис., мільйони з державної субвенції на капітальні ремонти, а наша – нічого", – додала Горпинич.

У Сумах виник скандал навколо директора школи

У Сумах виник скандал навколо директора школи

Facebook Анни Горпинич

У Сумах виник скандал навколо директора школи

У Сумах виник скандал навколо директора школи

Facebook Анни Горпинич

У підсумку вдалося домовитися, що до найближчої бюджетної комісії підготують кошторис витрат для ремонту даху.

У Сумах виник скандал навколо директора школи

У Сумах виник скандал навколо директора школи

Facebook Анни Горпинич

У Сумах виник скандал навколо директора школи

У Сумах виник скандал навколо директора школи

Facebook Анни Горпинич

У Сумах виник скандал навколо директора школи

У Сумах виник скандал навколо директора школи

Facebook Анни Горпинич

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в КПІ виник скандал. Ректора закладу звинуватили в заробітку на здоров'ї студентів. Йдеться про приватну клініку, яка функціонувала протягом 8 років на території університету.

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